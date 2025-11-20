Τα σούπερ μάρκετ δεν αποτελούν πια απλούς χώρους προμηθειών. Εξελίσσονται σε σύγχρονους κόμβους καθημερινότητας, όπου η ποιότητα των προϊόντων, οι νέες υπηρεσίες και η αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών συνδυάζονται σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σκλαβενίτης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά πλάνα της εγχώριας αγοράς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία του μεγαλύτερου Food Hall στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Πίτσος στου Ρέντη. Ένας πολυχώρος γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, που θα λειτουργήσει ως προορισμός για όλη την οικογένεια. Με επένδυση άνω των 150 εκατ. ευρώ και περισσότερες από 1.200 νέες θέσεις εργασίας, το έργο βρίσκεται ήδη σε φάση κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Η δυναμική του εκτιμάται ότι θα προσελκύει καθημερινά πάνω από 20.000 επισκέπτες, Έλληνες και ξένους.

Ο νέος χώρος θα φιλοξενεί υπεραγορά 16.000 τ.μ., food court με 20 εστιατόρια και καφέ, εσωτερικό και εξωτερικό παιδότοπο, χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων 3.000 τ.μ. και αίθουσα εκπαίδευσης προσωπικού του ομίλου. Συνολικά, το σύνολο των χώρων ξεπερνά τα 50.000 τ.μ., ενώ οι θέσεις στάθμευσης φτάνουν τις 1.400. Παράλληλα, σχεδιάζεται ειδική αγορά μικρών παραγωγών, με οκτώ έως δέκα περίπτερα στα οποία Έλληνες παραγωγοί θα παρουσιάζουν χωρίς κόστος συμμετοχής τα προϊόντα τους στο κοινό, λειτουργώντας ως θερμοκοιτίδα πιθανής ένταξής τους στο δίκτυο της αλυσίδας.

Η Σκλαβενίτης προχωρά ακόμη σε μια παράλληλη επένδυση 100 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής «Αύρα ΑΕ» για την κατασκευή του μεγαλύτερου εργοστασίου έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη. Η μονάδα, που ήδη υλοποιείται, θα μπορεί να παράγει έως 250.000 μερίδες ημερησίως και αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούνιο του 2026, απασχολώντας περίπου 300 εργαζομένους.

«Σπιτική Κουζίνα»

Τον περασμένο Ιούλιο η εταιρεία απέκτησε τα 27 καταστήματα «Σπιτική Κουζίνα» στην Αττική, διατηρώντας τις 75 θέσεις εργασίας και διερευνώντας το μοντέλο ανάπτυξης ενός νέου concept έτοιμου φαγητού. Τα ακίνητα έχουν ήδη περάσει στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου και θα αποτελέσουν τη βάση για αυτόνομα σημεία εστίασης εκτός του δικτύου σούπερ μάρκετ, με τα πρώτα πιλοτικά καταστήματα να αναμένονται στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Το ενδεχόμενο επέκτασης του δικτύου πέραν των υφιστάμενων σημείων παραμένει ανοικτό.

Επέκταση στην Πολωνία και οικονομικά αποτελέσματα

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος Σκλαβενίτη εξετάζει την επέκταση δραστηριοτήτων στην Πολωνία, έχοντας ήδη τοποθετήσει νέο επικεφαλής διεθνών δραστηριοτήτων με αρμοδιότητα τη μελέτη της αγοράς και την εποπτεία των εργασιών στην Κύπρο. Η διοίκηση, ωστόσο, θέτει ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, το 2024 ο Όμιλος Σκλαβενίτης (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης, THE MART) κατέγραψε κύκλο εργασιών 5,56 δισ. ευρώ, έναντι 5,16 δισ. ευρώ το 2023, με επενδύσεις 178 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 108,7 εκατ. ευρώ. Το δίκτυο καταστημάτων αυξήθηκε σε 541 σημεία. Αντίστοιχα, οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης εμφάνισαν κύκλο εργασιών 4,65 δισ. ευρώ, επενδύσεις 154 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων 89,7 εκατ. ευρώ, με το δίκτυο να φτάνει σήμερα τα 459 καταστήματα.

Η ιστορία της Σκλαβενίτης

Η ιστορία της Σκλαβενίτης ξεκινά το 1954 στα Πετράλωνα, όταν οι Σπύρος και Γιάννης Σκλαβενίτης, μαζί με τον Μιλτιάδη Παπαδόπουλο, ιδρύουν μια μικρή επιχείρηση χονδρικής τροφίμων και συσκευασίας μπαχαρικών. Το 1965 η εταιρεία μεταφέρεται στο Περιστέρι και δύο χρόνια αργότερα οι τρεις συνεταίροι δημιουργούν την «ΤΗΛΕΞΥΠ», την πρώτη εταιρεία τηλεφωνικών παραγγελιών στην Ελλάδα, μια καινοτομία που θα εκτοξεύσει τη φήμη τους σε όλη την Αττική. Το 1969 η αποθήκη χονδρικής μετατρέπεται σε κατάστημα λιανικής και το 1971 σε ένα από τα πρώτα σούπερ μάρκετ της χώρας, με 1.640 τ.μ. χώρων και πρωτοποριακό εύρος προϊόντων.

Τη δεκαετία του ’70 η επιχείρηση επεκτείνεται με νέα καταστήματα, το πρώτο κέντρο διανομής στον Ρέντη και σταθερή ανάπτυξη εντός Αττικής. Στα ’90s εγκαινιάζονται μεγάλα καταστήματα σε Χαλάνδρι και Κερατσίνι, ενώ το 1998 ανοίγει το πρώτο hypermarket στη Νέα Χαλκηδόνα. Το 2006 η διοίκηση περνά στην οικογένεια του Σπύρου Σκλαβενίτη, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο εξαγορών και επέκτασης, όπως τα 18 καταστήματα Παπαγεωργίου και το δίκτυο Makro, που μετονομάστηκε αργότερα σε The Mart.

Σταθμός στην πορεία του ομίλου αποτελεί το 2017, όταν εντάσσονται 400 καταστήματα του Ομίλου Μαρινόπουλος σε Ελλάδα και Κύπρο, δημιουργώντας το μεγαλύτερο δίκτυο λιανικής στη χώρα. Την επόμενη δεκαετία ακολουθούν η είσοδος στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η επέκταση σε νέες περιοχές και η ανάπτυξη υπερσύγχρονων κέντρων διανομής. Σήμερα, η Σκλαβενίτης αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους ελληνικούς ομίλους, με συνεχή επενδυτική δραστηριότητα και σταθερή δέσμευση στην ποιοτική εξυπηρέτηση.