Πρωτογενές πλεόνασμα 11 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 έναντι 8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Την ίδια περίοδο πλεόνασμα 3,9 δισ. ευρώ (έναντι 7 δισ. ευρώ πέρυσι) εμφάνισε το ταμειακό αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 60,4 δισ. ευρώ ευρώ, από 55,7 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 51,5 δισ. ευρώ, από 48,4 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024.