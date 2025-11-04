Η πτώση στις προσλήψεις για τρίτο συνεχόμενο μήνα αποτυπώνει την απότομη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, με τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης να δέχονται πρώτοι το πλήγμα από τη λήξη της θερινής περιόδου. Η εικόνα της αγοράς εργασίας τον Σεπτέμβριο προβληματίζει, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», οι αποχωρήσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις, καταγράφοντας αρνητικό ισοζύγιο 9.196 θέσεων εργασίας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που ο μήνας Σεπτέμβριος παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο, με τελευταία αντίστοιχη καταγραφή το 2015, όταν είχαν χαθεί 13.003 θέσεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα επιβράδυνσης που είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται τους δύο προηγούμενους μήνες. Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 20.729 λιγότερες θέσεις, ενώ τον Αύγουστο χάθηκαν 2.542, αποτυπώνοντας τη σταδιακή ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου και τη συρρίκνωση της εποχικής απασχόλησης σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης.

Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες απώλειες

Η κάμψη της απασχόλησης εστιάζεται σε τομείς που στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομία. Τα καταλύματα κατέγραψαν απώλειες 23.212 θέσεων, ενώ η εστίαση σημείωσε εντυπωσιακή μείωση 56.135 θέσεων μέσα σε έναν μήνα.

Απώλειες καταγράφηκαν και στο λιανικό εμπόριο (-7.311) καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων (-5.559), κλάδοι που συνδέονται άμεσα με την τουριστική δραστηριότητα.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επίπτωση ήταν εκείνες που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό:

το Νότιο Αιγαίο έχασε 19.109 θέσεις,

η Κεντρική Μακεδονία 9.967 και

τα Ιόνια Νησιά 9.862.

Η ολοκλήρωση της σεζόν σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές σήμανε ταυτόχρονα και τη μαζική αποχώρηση εποχικού προσωπικού.

Τα ποιοτικά δεδομένα δείχνουν ότι η πλήρης απασχόληση υποχώρησε αισθητά, καθώς το 52% των νέων συμβάσεων τον Σεπτέμβριο αφορούσε μερική ή εκ περιτροπής εργασία.

Αντίθετα, στο σύνολο του εννεάμηνου Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, το 54,7% των νέων θέσεων αφορούσε πλήρη απασχόληση, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόσφατη μεταβολή έχει κυρίως εποχικό χαρακτήρα και δεν συνιστά μόνιμη τάση.

Θετικό πρόσημο στο εννεάμηνο, αλλά με επιβράδυνση

Παρά τη μείωση των τελευταίων μηνών, το συνολικό ισοζύγιο για το διάστημα Ιανουάριος–Σεπτέμβριος 2025 παραμένει θετικό, με 308.105 νέες θέσεις εργασίας έναντι 302.744 το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η μικρή βελτίωση υποδηλώνει ότι η αγορά παραμένει σε τροχιά σταθεροποίησης, αν και η δυναμική των προσλήψεων εξαντλείται όσο πλησιάζει ο χειμώνας.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Εργασίας, οι απώλειες θέσεων στον τουρισμό και την εστίαση αναμένεται να συνεχιστούν τον Οκτώβριο και να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Νοεμβρίου, οπότε και κλείνει ο κύκλος της θερινής σεζόν.

Από εκεί και πέρα, η αγορά θα επαναπροσδιοριστεί σε κλάδους όπως το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και η μεταποίηση, που παραδοσιακά ενισχύονται προς το τέλος του έτους.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της απασχόλησης είναι παροδική, όμως επισημαίνουν την ανάγκη για νέα εργαλεία σταθερής απασχόλησης, ώστε η ελληνική αγορά να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την εποχικότητα του τουρισμού.