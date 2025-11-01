Περισσότερα από 69,3 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν συνολικά σε 81.228 δικαιούχους, από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ,

στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) και

από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: