Μία από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα των τελευταίων ετών δρομολογείται με τη νέα διάταξη του πρόσφατου εργασιακού νόμου, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τον χρόνο ασφάλισης που είχαν διανύσει στον πρώην ΟΓΑ κατά την περίοδο 1988 έως 1997. Με τη ρύθμιση αυτή, ένας χρόνος που μέχρι σήμερα παρέμενε «παγωμένος» και ανενεργός, χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αποκτά πλέον κανονική ασφαλιστική υπόσταση και εντάσσεται στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Τι αλλάζει για τους ασφαλισμένους

Πρακτικά, η ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο σε δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους να προσθέσουν έως και μία ολόκληρη δεκαετία στον ασφαλιστικό τους βίο, αυξάνοντας τον συνολικό χρόνο ασφάλισης που μπορεί να υπολογιστεί για συνταξιοδότηση. Πρόκειται για παρέμβαση που αποκαθιστά μια μακροχρόνια αδικία, η οποία δημιουργήθηκε από την ιδιόμορφη ασφαλιστική κατάσταση του ΟΓΑ κατά την επίμαχη δεκαετία, όταν ο οργανισμός μετασχηματιζόταν σταδιακά από Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης (1988) σε Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (1997).

Στο διάστημα αυτό, τα ένσημα που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος συνέχιζε να ασφαλίζεται αποκλειστικά στον ΟΓΑ. Έτσι, όσοι στη συνέχεια άλλαξαν επαγγελματική δραστηριότητα βρέθηκαν να χάνουν ουσιαστικά τον χρόνο αυτό, καθώς δεν υπήρχε θεσμικός μηχανισμός συνένωσης με άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

Η νέα διάταξη και η εφαρμογή της

Η νέα διάταξη που ψηφίσθηκε από τη Βουλή προβλέπει ρητά ότι ο χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ κατά την περίοδο 1988–1997 μπορεί πλέον να συνυπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Όσοι ασφαλισμένοι είχαν καταβάλει εισφορές στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών μπορούν να αναγνωρίσουν αυτόν τον χρόνο και να τον προσθέσουν στις περιόδους ασφάλισης που έχουν διανύσει σε άλλους φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, οι οποίοι έχουν πλέον ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ.

Η ρύθμιση αφορά όχι μόνο αγρότες, αλλά κάθε εργαζόμενο που είχε, έστω για μικρό διάστημα, υπαχθεί στον ΟΓΑ. Υπολογίζεται ότι επηρεάζει δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που έως τώρα είχαν εγκλωβιστεί χωρίς δυνατότητα συνταξιοδοτικής αξιοποίησης του χρόνου αυτού.

Οδηγίες και διαδικασία υποβολής

Ο e-ΕΦΚΑ έχει ήδη εκδώσει εγκύκλιο με οδηγίες για τον τρόπο αναγνώρισης, την υποβολή αιτήσεων και τον υπολογισμό του χρόνου. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεμελίωση κύριας ή επικουρικής σύνταξης, εξασφαλίζοντας ενιαία μεταχείριση και συνέχεια του ασφαλιστικού βίου.

Ποιοι ωφελούνται

Για πολλούς ασφαλισμένους, η δυνατότητα αναγνώρισης έως και δέκα ετών ασφάλισης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Μπορεί να επιτρέψει τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 40 ετών ασφάλισης (12.000 ένσημα) και τη συνταξιοδότηση στα 62, χωρίς αναμονή έως τα 67. Η ρύθμιση συνδυάζει κοινωνική δικαιοσύνη και θεσμικό εξορθολογισμό.

Εμπέδωση εμπιστοσύνης στο ασφαλιστικό σύστημα

Η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου ενισχύει τη συνοχή και τη διαφάνεια του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ παράλληλα αποσυμφορεί τον e-ΕΦΚΑ από φακέλους που μέχρι σήμερα παρέμεναν σε εκκρεμότητα λόγω έλλειψης νομοθετικής πρόβλεψης. Συμβάλλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και ομαλή πρόσβαση στη συνταξιοδότηση.