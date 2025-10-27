Οι παγκόσμιες αγορές κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πλησιάζουν σε μια εμπορική συμφωνία ενίσχυσαν το κλίμα αισιοδοξίας στην αρχή μιας εβδομάδας γεμάτης εξελίξεις. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) και των τεχνολογικών κολοσσών αναμένεται να καθορίσουν τη μετέπειτα πορεία των αγορών.

Ο δείκτης S&P 500 αναμένεται να συνεχίσει το ανοδικό του σερί, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να καταγράφουν άνοδο 0,8%, έπειτα από δηλώσεις διαπραγματευτών των ΗΠΑ και της Κίνας το Σαββατοκύριακο ότι έχουν καταλήξει σε σειρά συμφωνιών ενόψει της κρίσιμης συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ. Οι ασιατικές μετοχές ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο χρυσός υποχώρησε, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα σε ολόκληρη την καμπύλη, καθώς η ζήτηση για παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» εξασθένησε. Το δολάριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, με το ελβετικό φράγκο να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των βασικών νομισμάτων.

Η αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δίνοντάς τους το περιθώριο να παρατείνουν το ράλι των μετοχών που ξεκίνησε από τα χαμηλά του Απριλίου — περίοδο κατά την οποία οι αγορές είχαν υποχωρήσει, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αναμορφώσει το παγκόσμιο εμπορικό πλαίσιο. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή αναμένεται να δοκιμαστεί μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) ετοιμάζεται να μειώσει τα επιτόκια και οι ανακοινώσεις κερδών από τις εταιρείες της ομάδας Magnificent Seven θα προσφέρουν κρίσιμες ενδείξεις για τη βιωσιμότητα της τρέχουσας ανοδικής τάσης.

«Καταλύτες όπως η συνεδρίαση της Fed αναμένεται να μετατοπίσουν γρήγορα την εστίαση της αγοράς πίσω στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, δοκιμάζοντας το κατά πόσο η τρέχουσα αισιοδοξία μπορεί πράγματι να μεταφραστεί σε βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική», δήλωσε η Hebe Chen, αναλύτρια της Vantage Markets στη Μελβούρνη.