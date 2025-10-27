Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά τη σημαντική διορθωτική υποχώρηση της Παρασκευής, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφώνεται στις 2.016,31 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 10,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+1,93%), της Optima Bank (+1,77%), της Κύπρου (+1,28%) και του ΔΑΑ (+1,09%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,90%) και της Alpha Bank (-0,70%).

Ανοδικά κινούνται 68 μετοχές, 20 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάμψα (+4,88%) και Ίλυδα (+3,77%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λανακάμ (-5,41%) και Logismos (-4,67%).