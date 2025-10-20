Ήπια άνοδο σημείωσαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, κλείνοντας αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλά τους, καθώς απώλεσαν μεγάλο μέρος από τα αρχικά τους κέρδη, με την αγορά να κλείνει κάτω από τις 2.000 μονάδες, τις οποίες είχε υπερβεί αρχικά. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Τιτάν, της Εθνικής, των ΕΛΠΕ και της ΔΕΗ.

Η αγορά ανέκαμψε ήπια μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 5,81%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.996,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.023,26 μονάδες (+1,80%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 235,08 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.975.979 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,96%), της Εθνικής (+2,62%), των ΕΛΠΕ (+1,77%), της ΔΕΗ (+1,69%), της ΕΥΔΑΠ(+1,59%), του ΟΤΕ (+1,47%) και της Viohalco (+1,31%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-2,61%), του ΟΛΠ (-2,10%), της Optima Bank (-1,94%), της Metlen (-1,55%) και της Motor Oil (-1,29%)

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 18.221.760 και 9.809.340 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 61,93 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 33,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 82 μετοχές, 34 πτωτικά και 9 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+10,04%) και Doppler (+9,92%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-3,55%) και Προοδευτική (-3,36%), σύμφωνα με το ΑΠΕ

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,2200 -0,84%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,6800 +0,26%

OPTIMA: 8,0700 -1,94%

ΤΙΤΑΝ: 38,0500 +3,96%

ALPHA BANK: 3,3800 +0,30%

AEGEAN AIRLINES: 13,3400 +0,76%

VIOHALCO: 7,7400 +1,31%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8000 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 10,0700 -2,61%

ΔΕΗ: 14,4800 +1,69%

COCA COLA HBC: 40,7800 +0,15%

ΕΛΠΕ: 8,0600 +1,77%

ELVALHALCOR: 3,0200 +0,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,3000 +2,62%

ΕΥΔΑΠ: 6,4000 +1,595

EUROBANK: 3,3900 -0,32%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2300 +0,42%

MOTOR OIL: 24,4800 -1,29%

JUMBO: 26,9600 +0,37%

ΟΛΠ: 42,0000 -2,10%

ΟΠΑΠ: 18,0600 +0,50%

ΟΤΕ: 15,8500 +1,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9200 +0,41%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3800 +0,45%