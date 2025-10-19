Παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός κινήθηκε και φέτος εξαιρετικά, καταγράφοντας νέο ρεκόρ αφίξεων, πληρότητας και εσόδων, η αγορά εργασίας εμφανίζει μια πιο σύνθετη εικόνα στο τέλος του καλοκαιριού.

Τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το διάστημα Ιανουαρίου -Αυγούστου δείχνουν τη δημιουργία 317.301 νέων θέσεων εργασίας, αριθμό που συνιστά την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 24 ετών. Ωστόσο, οι δύο τελευταίοι μήνες της θερινής περιόδου -Ιούλιος και Αύγουστος- καταγράφουν αρνητικό ισοζύγιο απασχόλησης, με μείωση κατά 20.729 και 2.542 θέσεις αντίστοιχα.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη σταδιακή ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου, καθώς πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο φιλοξενίας και εστίασης περιορίζουν το εποχικό προσωπικό τους.

Η εξαιρετική πορεία του τουρισμού δεν αρκεί για να αποτρέψει την εποχική υποχώρηση της απασχόλησης. Οι αποχωρήσεις των εργαζομένων που απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια της υψηλής σεζόν οδηγούν κάθε χρόνο σε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων προς το τέλος του καλοκαιριού. Το φαινόμενο αυτό, αν και αναμενόμενο, καταδεικνύει ότι η ελληνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του τουρισμού και τις ανάγκες της θερινής περιόδου. Οι απολύσεις που ξεκίνησαν τον Αύγουστο αναμένεται να συνεχιστούν και μέσα στον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, προτού η αγορά σταθεροποιηθεί εκ νέου προς τα τέλη Νοεμβρίου.

Νέο ιστορικό ρεκόρ στο οκτάμηνο

Παρά την εποχική κάμψη, η συνολική εικόνα του 2025 είναι ιδιαίτερα θετική. Οι 317.301 νέες θέσεις εργασίας του οκταμήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου αποτελούν ρεκόρ από το 2001, χρονιά που ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή των στοιχείων. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 18.153 θέσεις σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Η επίδοση αυτή αποδίδεται στην ευρύτερη αναθέρμανση της οικονομίας, την αύξηση των επενδύσεων, την ενίσχυση της οικοδομής και της βιομηχανίας, καθώς και στη σταδιακή επέκταση της τουριστικής περιόδου σε περισσότερους μήνες. Παράλληλα, ενισχύεται η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς όπως η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής και οι υπηρεσίες. Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 213.332 προσλήψεις, έναντι 215.874 αποχωρήσεων, με αποτέλεσμα αρνητικό ισοζύγιο 2.542 θέσεων εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένο σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο, όπου είχαν χαθεί 5.081 θέσεις.

Από τις συνολικές προσλήψεις, 49,78% αντιστοιχούν σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ το υπόλοιπο 50,22% αφορά μερική ή εκ περιτροπής εργασία. Η σχεδόν ίση αναλογία δείχνει μια αγορά που εξακολουθεί να κινείται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, προσαρμοζόμενη στις εποχικές μεταβολές της ζήτησης.

Σταθερότητα υπό προϋποθέσεις

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά τη συγκυριακή κάμψη του Αυγούστου, η ελληνική αγορά εργασίας διατηρεί τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητά της. Η αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης, η μείωση των απολύσεων και η συνεχιζόμενη πτώση της ανεργίας δείχνουν ότι η απασχόληση εμπεδώνεται σε πιο στέρεες βάσεις. Παράλληλα, η σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ανάπτυξη νέων κλάδων, πέραν του τουρισμού, μπορούν να περιορίσουν σταδιακά τις επιπτώσεις της εποχικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται επενδύσεις στην κατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθώς και πολιτικές που θα ενισχύσουν τη μόνιμη απασχόληση.

Η αγορά εργασίας συνεχίζει να κινείται σε θετική τροχιά, παρά τις αναμενόμενες απώλειες του τέλους της θερινής περιόδου. Ο τουρισμός εξακολουθεί να λειτουργεί ως πυλώνας στήριξης της απασχόλησης, αλλά και ως υπενθύμιση της ανάγκης να οικοδομηθεί ένα πιο ανθεκτικό και λιγότερο εποχικό παραγωγικό μοντέλο.

Η φετινή επίδοση των 317.000 νέων θέσεων δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παράγει απασχόληση με συνέπεια, επιβεβαιώνοντας ότι η πορεία της ανάκαμψης έχει αποκτήσει βάθος και διάρκεια.