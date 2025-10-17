Τροχοδρομεί στις ράγες νέων επενδύσεων στην Ελλάδα δρομολογεί η Hilton. Την πρόθεση της Hilton -κάτω από την ομπρέλα της οποίας θα κάνουν πρεμιέρα προσεχώς 5 νέες μονάδες στη χώρα μας- να διερευνήσει νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα ανέδειξε πρόσφατα ο Simon Vincent, CBE, Executive Vice President & President Europe, Middle East and Africa της εταιρείας κατά τη συνάντησή του με την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Ο επικεφαλής της διεθνούς αλυσίδας αναφέρθηκε στην ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση που καταγράφεται για την Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην καθιέρωση της Αθήνας ως δημοφιλούς προορισμού για city break σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σήμερα η Hilton, που αριθμεί 24 εμπορικά σήματα, έχει αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο με περίπου 50 ξενοδοχεία στην Ελλάδα.

Αφίξεις

Στις επικείμενες αφίξεις της Hilton στην Ελλάδα περιλαμβάνεται το νέο ξενοδοχείο Conrad, μέρος του πολυδιάστατου προορισμού υψηλών προδιαγραφών The Ilisian στη θέση του ιστορικού πρώην Hilton Athens στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Το νέο 15ώροφο ξενοδοχείο θα διαθέτει συνολικά 307 δωμάτια και σουίτες και θα είναι επί της ουσίας η ναυαρχίδα του αμερικανικού ομίλου στην Ελλάδα.

Σημειωτέον ότι πέρα από το ξενοδοχείο, στο ακίνητο λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αναπτύσσονται και επώνυμες κατοικίες με δύο brand της Hilton, Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences, εστιατόρια και χώροι γαστρονομίας, χώροι ευεξίας και ψυχαγωγίας, εμπορικά καταστήματα, καθώς και μία ιδιωτική λέσχη μελών, το «House of NYNN», που λειτουργεί ήδη.

Εκτός από το Conrad της Αθήνας, με brand της Hilton, και συγκεκριμένα με το Conrad θα λειτουργήσει από το 2026 και το πρώην Attica Beach στην Κέρκυρα. Το ξενοδοχείο εντάχθηκε κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Τρούλη στις αρχές του 2025 και αναμένεται να επανασυστηθεί στους επισκέπτες του ως Conrad Corfu από την προσεχή άνοιξη. Το Conrad Corfu θα τελεί υπό τη διαχείριση της Numo Hospitality.

Στις νέες αφίξεις περιλαμβάνεται και το Hilton Chania Old Town Resort & Spa του ομίλου Τσιλεδάκη. Το νέο ξενοδοχείο, δυναμικότητα 85 δωματίων, θα βρίσκεται στην είσοδο της ιστορικής Παλιάς Πόλης των Χανίων και αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο του 2026.

Στα Χανιά θα κάνει το ντεμπούτο του και το Hilton Garden Inn Chania City, που σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας μεταξύ της Hilton και της Green Properties – Μελάκης Α.Ε. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο το οποίο θα έχει δυναμικότητα 48 δωματίων, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική με τη λειτουργικότητα, θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του το προσεχές καλοκαίρι.

Επί θύραις τέλος, είναι η πρεμιέρα για το Anise Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton στην καρδιά της Αθήνας. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Aluma Hotels & Resorts, αποτελεί μέλος του ισραηλινών συμφερόντων ομίλου Isrotel.

Έρευνα Hilton

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με έρευνα της Hilton για τις ταξιδιωτικές τάσεις, η πολυτελής φιλοξενία περνά σε μια νέα φάση, όπου η πολυτέλεια δεν περιορίζεται πλέον στην επίδειξη πλούτου, αλλά εστιάζει στη συναισθηματική σύνδεση, την αυθεντικότητα και τον σκοπό. Οι ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων επιζητούν σήμερα εξατομικευμένες εμπειρίες, που αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τον τρόπο ζωής τους – από την ευεξία και τη βιωσιμότητα μέχρι την τεχνολογική καινοτομία.

Η ευεξία στο επίκεντρο της εμπειρίας

Η ευεξία έχει πάψει να αποτελεί απλώς υπηρεσία spa και ενσωματώνεται πλέον σε κάθε στάδιο της διαμονής. Τα πολυτελή ξενοδοχεία επενδύουν σε χώρους ύπνου υψηλής ποιότητας, τεχνολογικά προηγμένα στρώματα, ηχομόνωση, αρωματοθεραπεία και ειδικά «sleep wellness» πακέτα.

Η έκθεση Hilton 2025 ανέδειξε ότι το 50% των ταξιδιωτών αποφεύγει να βάλει ξυπνητήρι όταν ταξιδεύει, ενώ δύο στους πέντε επιλέγουν ξενοδοχεία με επίκεντρο τον ποιοτικό ύπνο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Conrad New York Downtown, που δημιούργησε το πρόγραμμα Goodnight Conrad με αρωματικά σπρέι, μάσκες ύπνου και σετ χαλάρωσης Byredo.

Προσωποποιημένες και ευέλικτες εμπειρίες

Οι ταξιδιώτες πολυτελείας επιζητούν πλέον ευελιξία και ουσιαστικές εμπειρίες. Προγράμματα όπως το Conrad 1/3/5 προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να επιλέξουν διαδρομές ενός, τριών ή πέντε ωρών για να γνωρίσουν τη Νέα Υόρκη μέσα από την τέχνη, την αρχιτεκτονική ή τη γαστρονομία.

Βιωσιμότητα με ουσία, όχι συμβιβασμούς

Η περιβαλλοντική ευθύνη έχει μετατραπεί σε σύμβολο σύγχρονης πολυτέλειας. Στο Conrad New York Downtown, η συνεργασία με τη Brooklyn Grange μεταμόρφωσε την ταράτσα σε αστικό αγρόκτημα, που προμηθεύει τα εστιατόρια του ξενοδοχείου με φρέσκα βότανα και λαχανικά. Παράλληλα, η πρωτοβουλία επεκτείνεται και σε κοινωνικό επίπεδο, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα βιώσιμης γεωργίας για μαθητές της περιοχής.

Η αισθητηριακή ταυτότητα και η γαστρονομική αυθεντικότητα

Τα ξενοδοχεία υιοθετούν πολυαισθητηριακές εμπειρίες, με υπογραφή αρώματος, φωτισμό και ήχους που προσαρμόζονται στις προτιμήσεις του επισκέπτη. Στη γαστρονομία, η έμφαση στρέφεται στη συντομία της αλυσίδας παραγωγής και την αυθεντικότητα των πρώτων υλών. Το Conrad, για παράδειγμα, συνεργάζεται με το ιστορικό Raffetto’s του SoHo και το οινοποιείο Onabay στη Νέα Υόρκη, ενισχύοντας τον δεσμό με την τοπική κουλτούρα.