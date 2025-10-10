Μικτές τάσεις επικρατούν στο άνοιγμα της σημερινής χρηματιστηριακής συνεδρίασης, με τον κυριότερο δείκτη της αγοράς να εμφανίζει οριακές μεταβολές, εκατέρωθεν του χθεσινού «κλεισίματος».

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 11:00 στις 2.098,14 μονάδες παρουσιάζοντας θετική μεταβολή μόνον +0,09 ακέραιων μονάδων ή 0,00%.

Και τούτο μετά από συναλλαγές ύψους 13,37 εκατ. ευρώ επί 3,6 εκατ. τεμαχίων μετοχών που «άλλαξαν χέρια».

Συνολικά, εκ των 103 μετοχικών τίτλων που έχουν κινηθεί έως τώρα, οι 65 καταγράφουν κέρδη και οι 31 ζημίες ενώ 7 δεν παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του χθεσινού επιπέδου διαμόρφωσής τους.

Εκ των κλαδικών δεικτών, ο “Βαρύς” FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφει απώλειες 0,13%, ο δείκτης FTSEM κέρδη 1,21% και ο δείκτης των τραπεζών απώλειες 0,49%.

Τη σημαντικότερη άνοδο καταγράφει η μετοχή της Performance Technologies με 8,03%, την οποία ακολουθεί η Κλωστ. Ναυπάκτου με κέρδη 6,25% και η ΛΑΝΑΚΑΜ με 5,52%.

Στον αντίποδα, τις σημαντικότερες απώλειες σημειώνει ο τίτλος της Αφοί Κορδελλού με 5,74%, ακολουθεί της ΝΑΚΑΣ με 3,03% και της ΕΛΒΕ με πτώση 2,61%.