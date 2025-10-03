Με χρέη στην εφορία εμφανίζονται πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενοι, με τους πολύ μικρούς οφειλέτες να τακτοποιούν τις εκκρεμότητές τους και να λιγοστεύουν, ενώ αντίθετα «φουσκώνει» ο αριθμός των φορολογουμένων με μεγαλύτερα «φέσια». Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους οφειλέτες του 500άρικου και σε όσους έχουν χρέη από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε ανοδική τροχιά παραμένουν και οι μεγαλοοφειλέτες.

Μέσα σε ένα χρόνο, από τα τέλη Ιουλίου 2024 έως τέλος Ιουλίου 2025, ο αριθμός των οφειλετών της εφορίας αυξήθηκε κατά 172.263 πρόσωπα, ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτοξεύτηκαν στα 111,829 δισ. ευρώ από 107,271 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιούλιο του 2024.

Από το σύνολο των οφειλών, τα 26,35 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, περιορίζοντας το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 85,48 δισ. ευρώ. Από αυτά, μόλις 3,31 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους προέρχεται από φορολογικές οφειλές 52,12 δισ. ευρώ ή 60,99% του πραγματικού χρέους, με κυρίαρχο τον ΦΠΑ (24,88 δισ. ευρώ) και τα πρόστιμα (24,41 δισ. ευρώ).

Η «ακτινογραφία» των χρεών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στα τέλη Ιουλίου 2025:

Ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 172.263 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, φτάνοντας συνολικά τους 4.001.794. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από μικρές οφειλές έως 20.000 ευρώ, ενώ μόνο στην κατηγορία 10–50 ευρώ καταγράφηκε μείωση κατά 31.034 οφειλέτες.

Η κατανομή των χρεών είναι εντυπωσιακή, καθώς το 96,5% των συνολικών οφειλών προέρχεται από χρέη άνω των 10.000 ευρώ, ενώ το 76,3% του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού συγκεντρώνεται σε μόλις 0,25% των οφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, το 90,4% των οφειλετών έχει χρέη έως 10.000 ευρώ, τα οποία όμως αντιστοιχούν μόνο στο 3,5% του συνολικού ποσού.

Οι οφειλές των φυσικών προσώπων αντιστοιχούν στο 38,2% του συνόλου (42,7 δισ. ευρώ), ενώ των νομικών προσώπων στο 61,8% (69,1 δισ. ευρώ).

Σταγόνα στον ωκεανό οι ρυθμίσεις

Παρά τις αυξημένες οφειλές, μόλις 3,87% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, ήτοι 3,31 δισ. ευρώ. Τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα με το ύψος της οφειλής και αν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (16%) εντοπίζεται στο εύρος 500 με 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 18,62% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Ωστόσο, τα ποσοστά διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (15,88%) και αγγίζει το 18,92% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (21,54%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 25,32% στην κατηγορία 10.000 με 20.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).