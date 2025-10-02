Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) κατακτώντας το Διεθνές Βραβείο Βίντεο Κοινωνικής Ασφάλισης 2025 (International Social Security Video Award) στην κατηγορία Youth, για το βίντεο της καμπάνιας «Επένδυσε ΣΗΜΕΡΑ στο δικό σου ΑΥΡΙΟ» που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Choose και τη Stratcom. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του World Social Security Forum, που διοργανώθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας από τη Διεθνή Ένωση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ISSA. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Μαλαισία.

Το βίντεο του ΤΕΚΑ ξεχώρισε σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό διαγωνισμό με 261 συμμετοχές από 96 φορείς-μέλη σε 69 χώρες. Η υλοποίησή του, που βασίστηκε στη στρατηγική και δημιουργική αποτύπωσή του από την ένωση εταιρειών Choose-Stratcom, κέρδισε τις εντυπώσεις, αναδεικνύοντας την πρωτοτυπία και την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας. Την παραγωγή του βίντεο ανέλαβε η Steficon, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη.

Η καμπάνια του ΤΕΚΑ απευθύνεται στη νέα γενιά εργαζομένων προβάλλοντας με σύγχρονο, ζωντανό και αισιόδοξο τρόπο το μήνυμα ότι η επένδυση στη σύνταξη δεν είναι μια μακρινή υπόθεση, αλλά μια πράξη που ξεκινά σήμερα και διασφαλίζει ένα πιο ασφαλές μέλλον. Ο δημιουργικός της σχεδιασμός επενδύει στα πρόσωπα τριών νεαρών πρωταγωνιστών, οι οποίοι με τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια τους κερδίζουν το ενδιαφέρον του κοινού και καθιστούν το μήνυμα ακόμη πιο άμεσο και αυθεντικό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΕΚΑ, κ. Κίμων Βολίκας, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη σημαντική αυτή διεθνή διάκριση από έναν οργανισμό παγκόσμιας εμβέλειας και κύρους, όπως είναι η ISSA. Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών μας ότι μπορούμε να επικοινωνούμε με τρόπο σύγχρονο, κατανοητό και αποτελεσματικό το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Είναι μια διάκριση για την Ελλάδα και για όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, επενδύοντας στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ενεργό συμμετοχή των νέων.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Choose, κ. Γιάννης Δέτσης υπογράμμισε: «Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτή τη διεθνή διάκριση, που αναγνωρίζει τη δημιουργικότητα και τη δουλειά της ομάδας μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μας και το ΤΕΚΑ για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους, χάρη στις οποίες μπορέσαμε να υλοποιήσουμε μια καμπάνια με ουσιαστικό κοινωνικό μήνυμα. Το βραβείο αυτό μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε έργα που εμπνέουν, κινητοποιούν και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της STRATCOM, κ. Βασίλειος Κάββαλος δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι για τη συμμετοχή μας στην βραβευμένη εκστρατεία επικοινωνίας του ΤΕΚΑ. Η επιτυχία της συγκεκριμένης καμπάνιας είναι προϊόν της δουλειάς και της σύμπραξης πολλών, αφοσιωμένων και ταλαντούχων ανθρώπων. Ευχαριστούμε το ΤΕΚΑ για την εμπιστοσύνη και την γόνιμη συνεργασία μας, σε αυτό το απαιτητικό εγχείρημα. Η διεθνής διάκριση που απέσπασε το βίντεο της εκστρατείας, επιβεβαιώνει τη δύναμη της στρατηγικής, δημιουργικής επικοινωνίας να εμπνέει και να κινητοποιεί τη νέα γενιά, σε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της.»