Ένα επενδυτικό πακέτο 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα διαχειριστεί η Ιαπωνία, το οποίο προβλέπεται από τη συμφωνία των δασμών με την Ουάσινγκτον, χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στην αγορά συναλλάγματος, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο εμπορικό διαπραγματευτή Ριοσέι Ακαζάουα και όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το πακέτο των 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι το επίπεδο στο οποίο δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην αγορά συναλλάγματος», δήλωσε ο Ακαζάουα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Λέσχη Ξένων Ανταποκριτών της Ιαπωνίας.

Στα τέλη του Ιουλίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μια νέα εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία, η οποία, όπως ανέφερε, θα οδηγούσε σε ιαπωνικές επενδύσεις ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην εφαρμογή αμοιβαίου δασμού 15%.

Μέσα από ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ είχε τονίσει ότι η Ιαπωνία συμφώνησε να ανοίξει την αγορά της σε διάφορα αμερικανικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα, φορτηγά, ρύζι και άλλα αγροτικά προϊόντα.