Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη μια νέα εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία, η οποία, όπως ανέφερε, θα οδηγήσει σε ιαπωνικές επενδύσεις ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την εφαρμογή αμοιβαίου δασμού 15%.

Μέσα από ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η Ιαπωνία συμφώνησε να ανοίξει την αγορά της σε διάφορα αμερικανικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα, φορτηγά, ρύζι και άλλα αγροτικά προϊόντα.

«Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική περίοδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ιδιαίτερα επειδή θα συνεχίσουμε να έχουμε πάντα μια εξαιρετική σχέση με τη χώρα της Ιαπωνίας», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

We just completed a massive Deal with Japan, perhaps the largest Deal ever made. Japan will invest, at my direction, $550 Billion Dollars into the United States, which will receive 90% of the Profits. This Deal will create…