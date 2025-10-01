Τα φορο-κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές παραμένουν ενεργά και το 2026, δίνοντας στους φορολογούμενους την ευκαιρία να κερδίσουν πρόσθετη έκπτωση φόρου. Όσοι εξοφλούν με κάρτες, e-banking ή άλλα ψηφιακά μέσα αμοιβές σε επαγγελματίες που θεωρούνται «ύποπτοι» για φοροδιαφυγή, βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται φορολογικά. Η λίστα των επαγγελμάτων περιλαμβάνει από δικηγόρους και ηλεκτρολόγους μέχρι κομμωτήρια, ταξί και σχολές χορού.

Παράλληλα, οι ιατρικές δαπάνες συνεχίζουν να προσφέρουν διπλό όφελος, καθώς μετρούν εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος που απαιτείται να δηλωθεί μέσω ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Νέα διάταξη

Με διάταξη που θα ενταχθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο με τις φοροελαφρύνσεις και τις παροχές του 2026, παρατείνονται τα κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών. Συγκεκριμένα, διατηρείται η δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα ίσης με το 30% των ηλεκτρονικών δαπανών σε συγκεκριμένους κλάδους, με ανώτατο όριο 5.000 ευρώ τον χρόνο.

Έτσι, για έξοδα 5.000 ευρώ η μείωση εισοδήματος φτάνει τα 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ τα 3.000 ευρώ, ενώ για 15.000 ευρώ οι φορολογούμενοι κερδίζουν 4.500 ευρώ. Το όφελος «κλειδώνει» στις 5.000 ευρώ ακόμη και για δαπάνες πάνω από 20.000 ευρώ, ενώ δεν μπορεί να ξεπεράσει το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα.

Τα επαγγέλματα που φέρνουν φοροελάφρυνση

Στη λίστα των 20 επαγγελμάτων που δίνουν φορο-μπόνους περιλαμβάνονται:

Κτηνιατρικές υπηρεσίες

Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης

Εργασίες ηλεκτρολόγου

Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων

Εργασίες ξυλουργού

Εργασία τοποθέτησης στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ.

Εργασία σκυροδέματος

Υπηρεσίες ταξί

Κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς

Υπηρεσίες κηδειών

Υπηρεσίες μασάζ

Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες

Ανάπτυξη φωτογραφιών

Σχολές χορού

Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή

Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

Νομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται με κάρτες, e-banking, IRIS, e-wallet ή PayPal. Το όφελος αφορά μόνο τον φορολογούμενο που κάνει τις πληρωμές, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς στον ή στη σύζυγο. Αν η μείωση του εισοδήματος ξεπεράσει το πλαφόν των 5.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό χάνεται.

Οι δαπάνες που μετρούν διπλά

Οι αμοιβές σε γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, ποδολόγους και άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να καταγράφονται διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος. Έτσι, μια επίσκεψη 100 ευρώ που εξοφλείται ηλεκτρονικά υπολογίζεται ως 200 ευρώ για τον φορολογούμενο.