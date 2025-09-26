Τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2025 ανακοίνωσε η PREMIA Properties, με τον όμιλο να διαχειρίζεται 67 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 496 χιλιάδων τ.μ., ενώ η αξία των επενδύσεων διαμορφώθηκε σε 536,7 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Οι δείκτες αποδοτικότητας παραμένουν ισχυροί, με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να ανέρχεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WAULT) σε 9,4 έτη κατά την 30.6.2025.

Υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος και ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου

Στο πρώτο εξάμηνο αποκτήθηκαν το οινοποιείο Σεμέλη μαζί με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στη Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς και δύο ακόμη εμπορικά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη (γραφείο προς ανακαίνιση και μίσθωση) και Αθήνα (εμπορικό ακίνητο μισθωμένο στη Σπανός Α.Ε.). Παράλληλα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της στον κλάδο των φοιτητικών κατοικιών, αποκτήθηκαν δύο κτίρια σε Λάρισα και Ξάνθη προς μετατροπή. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις τριών ακινήτων (δύο οικοπέδων και ενός οικιστικού στην Πάρο) με σχετικό κέρδος €0,9 εκατ.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, η PREMIA προχώρησε σε σημαντικές συναλλαγές συνολικού ύψους €73 εκατ., αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες Νήσους, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί.

Σε ενοποιημένη βάση, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 86% και η λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) κατά 109% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, ως αποτέλεσμα των μειωμένων κερδών από την αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες.

Η χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας παραμένει υγιής. Η Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε €203 εκατ., ο καθαρός δανεισμός σε €324 εκατ. και το συνολικό Ενεργητικό σε €558 εκατ. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2025, η PREMIA άντλησε €40 εκατ. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ισχυροποιώντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της δομή.

Προοπτικές για το Β’ εξάμηνο 2025

Βασική προτεραιότητα για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan του Ομίλου, με στόχο την προσθήκη ποιοτικών ακινήτων που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, μακροχρόνια συμβόλαια και αξιόπιστους μισθωτές. Η Εταιρεία συνεχίζει να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος, ενώ κατά περίπτωση εξετάζει τη συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (redevelopments), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες.

Η PREMIA επικεντρώνεται σε κλάδους στους οποίους έχει ήδη σημαντική παρουσία και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές, όπως τα ξενοδοχεία, η φοιτητική κατοικία και τα logistics/βιομηχανικά ακίνητα. Παράλληλα, εξετάζει επιλεκτικά την είσοδο σε άλλους κλάδους που εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν ζήτηση και δυναμική ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων και στη χρηματοδότηση του Ομίλου με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα, καθώς και τις συνθήκες αβεβαιότητας που δημιουργεί το γεωπολιτικό περιβάλλον, ώστε να προχωρά στις απαραίτητες προσαρμογές της στρατηγικής, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Επενδυτικό πρόγραμμα

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της PREMIA για το 2025 ανέρχεται σε €180 εκατ., εκ των οποίων έχουν ήδη υλοποιηθεί περίπου €110 εκατ., ενισχύοντας κυρίως την παρουσία της Εταιρείας σε στρατηγικούς κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία. Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, παρατηρείται ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εκτίμηση για συνολικά ενοποιημένα έσοδα μεταξύ €34 εκατ. και €35 εκατ. και λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) μεταξύ €22 εκατ. και €23 εκατ. για το σύνολο του 2025, η οποία παραμένει αμετάβλητη.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την PREMIA αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούλιο του 2025, η οποία, εκτός της άντλησης των απαραίτητων κεφαλαίων για τη συνέχιση της ανάπτυξης του Ομίλου, οδήγησε στην περαιτέρω ισχυροποίηση της μετοχικής βάσης με τη συμμετοχή επενδυτών υψηλού κύρους καθώς και στη διεύρυνση του free-float, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στην Εταιρεία και το στρατηγικό της σχέδιο.