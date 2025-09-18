Σε είδος πολυτελείας έχει εξελιχθεί ο καφές καθώς οι ανατιμήσεις στην τιμή του είναι συνεχείς. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά η Ελληνική Ένωση Καφέ ενώ οι καταναλωτές είτε περιορίζουν την κατανάλωσή του είτε στρέφονται σε εναλλακτικές όπως ο καφές από το σούπερ μάρκετ.

Η τιμή του καφέ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι τον φετινό Αύγουστο έχει αυξηθεί κατά 18,5%.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 18/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών, λόγω κλιματικής αλλαγής, μειωμένων σοδειών στις κύριες χώρες παραγωγής αλλά και γεωπολιτικών εντάσεων.

Θα ακριβύνει κι άλλο η τιμή του;

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται αύξηση κατά 50% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης από τις αρχές Αυγούστου και οι λόγοι είναι οι εξής: