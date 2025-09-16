Νέες διαδικασίες για τους φορολογούμενους που πωλούν ακίνητα αλλά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης, εφαρμόζει η ΑΑΔΕ. Πλέον, κατά τη μεταβίβαση ακινήτων, η εφορία παρακρατεί μόλις το 5% του τιμήματος (αντί 50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης προσφέρει στην ΑΑΔΕ εγγυήσεις ή εγγράφει υποθήκη σε άλλο ακίνητο που του ανήκει.

Το μέτρο αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 50.000 ευρώ, που τελούν σε αναστολή είσπραξης, είτε δικαστικά είτε με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Σκοπός της παρέμβασης είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα των φορολογούμενων που πωλούν ακίνητα για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους αλλά και να διευκολυνθούν οι πωλήσεις ακινήτων.

Κατά την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας, η οποία είναι απαραίτητη για την πώληση του ακινήτου, το ποσοστό παρακράτησης μειώνεται στο 5% του τιμήματος, εφόσον ο φορολογούμενος προσφέρει εγγύηση, ή πρώτη υποθήκη σε άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας του, με την εφορία να λαμβάνει υπόψη το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου για το οποίο εγγράφηκε υποθήκη. Αν η εγγύηση δεν καλύπτει πλήρως τη μείωση, τότε η παρακράτηση προσαρμόζεται αναλογικά, π.χ. 10%, 20% κ.λπ., ανάλογα με το ύψος της κάλυψης.

Παράδειγμα

Οφειλέτης με χρέος άνω των 50.000 ευρώ προχωρά στην πώληση ακινήτου αξίας 200.000 ευρώ και εγγράφει υποθήκη σε άλλο ακίνητο αντικειμενικής αξίας 100.000 ευρώ. Η εφορία λαμβάνει υπόψη τα 80.000 ευρώ (80% της αντικειμενικής), με αποτέλεσμα η παρακράτηση να περιορίζεται στις 10.000 ευρώ (5% επί του τιμήματος), αντί για 100.000 ευρώ (50% του τιμήματος) που ίσχυε μέχρι τώρα.

Ρυθμισμένες οφειλές

Για όσους έχουν ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές και είναι ενήμεροι στη ρύθμιση, ισχύουν τα εξής:

Εφόσον το τίμημα πώλησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με σταθερό ποσοστό παρακράτησης 70% επί του τιμήματος αυτού, και έως του ύψους των ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εάν το τίμημα πώλησης είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, υπολογίζεται καταρχάς παρακράτηση 70% επί του τιμήματος αυτού και, εφόσον το ποσό της παρακράτησης δεν καλύπτει το σύνολο των ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπολογίζεται παρακράτηση 70% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται εφόσον το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό του 70% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου δεν υπερβαίνει το τίμημα πώλησης.

Αρρύθμιστες οφειλές

Για τους φορολογούμενους με αρρύθμιστες και ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 30 ευρώ, χωρίς να βρίσκονται σε ρύθμιση ή αναστολή, δεν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και εφόσον έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις και δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, εκδίδεται ψηφιακή βεβαίωση οφειλής μέσω της πλατφόρμας myAADE, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Εάν οι οφειλές δεν ξεπερνούν τα 30 ευρώ και πληρούνται οι προϋποθέσεις (δηλώσεις υποβλημένες, χωρίς δεσμεύσεις), τότε μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση — όπως μεταβίβαση ακινήτου με ή χωρίς τίμημα.