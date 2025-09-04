Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 στο Stelios Foundation Conference Hall, στο ιστορικό κτίριο της οδού Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα, έγινε η απονομή των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2025. Η φετινή τελετή, που πραγματοποιείται για 16η χρονιά, ανέδειξε τρεις ελληνικές νέες επιχειρήσεις. Οι μεγάλοι νικητές έλαβαν συνολικό χρηματικό έπαθλο ύψους €300.000, το μεγαλύτερο που έχει απονεμηθεί στην ιστορία του θεσμού.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής του Stelios Philanthropic Foundation και δημιουργός των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easy.com, www.easyHistory.info), απένειμε αυτοπροσώπως τα βραβεία στους τρεις νικητές, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής σημείωσε:

«Η ελληνική επιχειρηματική σκηνή αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι διαθέτει ταλέντο, εξωστρέφεια και καινοτόμο πνεύμα. Μέσω του Stelios Philanthropic Foundation και των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε έμπρακτα τους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν τη δυναμική να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Φέτος, είχαμε τη χαρά να απονείμουμε το υψηλότερο ποσό στην ιστορία των Βραβείων – €300.000 – σε τρεις εξαιρετικούς νέους επιχειρηματίες, τους οποίους είμαι σίγουρος ότι τους περιμένει ένα λαμπρό μέλλον».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος απένειμε το βραβείο του πρώτου νικητή. Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2025, τα οποία φέρουν την υπογραφή ενός από τους πιο γνωστούς και διαπρεπείς επιχειρηματίες, που εδώ και χρόνια προσφέρει έμπρακτα έργο και συνεχίζει, μέσα από τις ενέργειές του, να στηρίζει και να ενισχύει τη χώρα μας. Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους επιχειρηματίες που διακρίνονται από το Stelios Philanthropic Foundation, στέλνοντας παράλληλα ένα δυνατό μήνυμα πίστης και αισιοδοξίας στη νέα γενιά. Πρόκειται για νέους ανθρώπους που διαθέτουν τη νοοτροπία των νικητών – στοιχείο απαραίτητο για τους αυριανούς επιχειρηματίες, αλλά και για την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Θέλω προσωπικά να συγχαρώ τον Sir Stelios για την ανεκτίμητη προσφορά του στη νέα γενιά επιχειρηματιών και του συνολικού του έργου στην Ελλάδα, αλλά και να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους σημερινούς νικητές, για τους οποίους είμαι βέβαιος ότι θα διαπρέψουν και θα αφήσουν το δικό τους θετικό αποτύπωμα στην ελληνική επιχειρηματικότητα».

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Καραβοκύρης, Founder and CEO της πλατφόρμας Rênfluence αποσπώντας το χρηματικό έπαθλο των €150.000. Η Rênfluence είναι μια AI-powered πλατφόρμα influencer marketing που προσφέρει πλήρη SaaS πρόσβαση με προηγμένα εργαλεία, όπως Influencer Discovery, AI Video Analysis, Profile-specific AI Chat, Competitor Analysis, Sentiment Analysis και Media Benchmarks. Πέρα από την πλατφόρμα, λειτουργεί και ως full-service Influencer Marketing agency, διατηρώντας μακροχρόνιες συνεργασίες με global brands. Με την επέκταση μέσω του Rênfluence Lite, του subscription-based μοντέλου, το data-driven Influencer marketing έγινε προσβάσιμο σε ακόμα περισσότερα brands στην Ευρώπη. Ο Γιώργος Καραβοκύρης δήλωσε για το βραβείο του «Ευχαριστώ θερμά το Stelios Philanthropic Foundation και τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου για αυτή τη μεγάλη τιμή. Το βραβείο θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Rênfluence και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Δεσμεύομαι με τη σειρά μου να στηρίξω τις επόμενες γενιές νέων επιχειρηματιών στο μέλλον».

Το δεύτερο βραβείο των €100.000 μοιράστηκαν οι Luigi Γουλιανός και Ιωσήφ Ρέντα για την διαδικτυακή πλατφόρμα digital marketing Doitforme.eu. Η Doitforme.eu είναι μια πρωτοποριακή, αυτοματοποιημένη διαφημιστική πλατφόρμα, η οποία έχει ως στόχο να απλοποιήσει το ψηφιακό μάρκετινγκ και να το καταστήσει προσιτό σε μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Μέσω προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να υλοποιούν αποδοτικές καμπάνιες διαφήμισης στις πλατφόρμες της Meta (Facebook & Instagram), χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη γνώση μάρκετινγκ ή συνεργασία με εξωτερικούς φορείς. Με παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο και σχέδια επέκτασης στην Ευρώπη, αποστολή της Doitforme είναι να καταστήσει την ψηφιακή διαφήμιση προσβάσιμη σε όλους. Στο πλαίσιο της διάκρισής τους οι συνιδρυτές της εταιρείας σημείωσαν: «Μεγάλη μας τιμή η βράβευση της Doitforme από τον Sir Stelios Haji-Ioannou, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη του. Το βραβείο αυτό δίνει ώθηση στην καινοτομία στον Βόλο και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και να στηρίζουμε εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω των διαφημίσεών τους».

Το τρίτο βραβείο κέρδισε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, CEO της retail tech εταιρείας Keyvoto, ο οποίος σημείωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να λαμβάνω το Βραβείο του Stelios Foundation. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό τόσο για εμένα όσο και για την Keyvoto και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να καινοτομούμε από την Ελλάδα προς τον κόσμο». Η Keyvoto PXM είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη πλατφόρμα Product Experience Management που βοηθά μάρκες, λιανεμπόρους και διανομείς να κεντροποιούν, να εμπλουτίζουν και να διανέμουν περιεχόμενο προϊόντων με συνέπεια σε όλα τα κανάλια πώλησης. Σε μόλις 3 χρόνια, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη κορυφαίων εταιρειών FMCG και λιανεμπορίου, όπως οι Nestlé, Henkel και Coca-Cola. Με ισχυρό product-market fit και παρουσία σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, η Keyvoto είναι έτοιμη να ηγηθεί στη διεθνή αγορά PIM/PXM αξίας άνω των €20 δις.



Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους είναι ενταγμένες στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων – Elevate Greece, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν προσωπικότητες της επιχειρηματικής σκηνής και θεσμικοί εκπρόσωποι, ενώ το παρών έδωσαν και ιδρυτές από εταιρείες που έχουν διακριθεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, την απονομή του 2ου βραβείου πραγματοποίησε ο κύριος Γιώργος Παπαγιανόπουλος, CEO της Elevate Greece, ενώ το 3ο βραβείο έδωσε η περσινή μεγάλη νικήτρια Σμαράγδα Αλεξανδρή, ιδρύτρια της εταιρείας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ, σηματοδοτώντας τη συνέχεια και την εξέλιξη του θεσμού.

Δεκαέξι έτη διαχρονικής στήριξης στην ελληνική νεανική επιχειρηματικότητα

Από την καθιέρωση του θεσμού το 2008, τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου έχουν διανείμει συνολικά άνω του €1.800.000 σε χρηματοδοτήσεις, ενισχύοντας περισσότερες από 40 νεοφυείς επιχειρήσεις σε κομβικά στάδια της ανάπτυξής τους. Η πρωτοβουλία αποτελεί θεμελιώδη άξονα της φιλανθρωπικής δράσης του Ιδρύματος στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των νέων ανθρώπων της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες, μέσα από την επίσημη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.gr/).

