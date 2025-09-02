Οι αποδόσεις των 30ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών εξαιτίας δημοσιονομικών ανησυχιών, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού άρχισε συνομιλίες με πολιτικά κόμματα για να αποτρέψει ενδεχόμενη κατάρρευση της κυβέρνησής του.

Ο αντιπολιτευόμενος ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι προετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές, προβλέποντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας στην ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που είναι προγραμματισμένη για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι αποδόσεις των 30ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009, στο 4,513%, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,5 μονάδες βάσης.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων δέχονται πιέσεις καθώς οι αγορές αναμένουν ότι τα επενδυτικά σχέδια της Γερμανίας, παράλληλα με τις πιθανές αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης, θα αυξήσουν τα επίπεδα του χρέους.

Τα 10ετούς διάρκειας κρατικά ομόλογα της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφοράς της ευρωζώνης, αυξήθηκαν 4 μονάδες βάσης στο 2,79%. Οι αποδόσεις των 30ετών γερμανικών ομολόγων έφθασαν σε νέο υψηλό 14 ετών στο 3,41%.

Τα 30ετή ομόλογα της Ισπανίας σημείωσαν αύξηση κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,29%, αφού είχαν αγγίξει το 4,297%, το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Νοέμβριο του 2023.

Τα 30ετή ομόλογα της Ιταλίας έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Απρίλιο, στο 4,661%.

Πηγή: ΑΠΕ