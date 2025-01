Στο 2,4% ανέβηκε τον Δεκέμβριο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 2,2% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Στην Ελλάδα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Δεκέμβριο εμφανίζοντας μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Εξετάζοντας τους επιμέρους τομείς, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών ανέβηκε στο 4% από 3,9% τον Νοέμβριο, ενώ ακολούθησε ο πληθωρισμός τροφίμων, αλκοόλ και καπνού με +2,7%, αμετάβλητο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Euro area #inflation expected to be 2.4% in December 2024, up from 2.2% in November. Components: services +4.0%, food, alcohol & tobacco +2.7%, other goods +0.5%, energy 0.1% – flash estimate https://t.co/PxWdwXm0bU pic.twitter.com/jhVLHXpnqE