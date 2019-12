Απίστευτες εικόνες από το Σίδνεϊ, σύννεφο πυκνού καπνού έχει σκεπάσει την πόλη

Οι πυροσβέστες αγωνίζονται την Πέμπτη να θέσουν υπό έλεγχο διάφορες εστίες πυρκαγιών που μαίνονται γύρω από το Σίδνεϊ, βυθίζοντας στον καπνό την πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας.

Οι πυρκαγιές σε εκτάσεις χαμηλής βλάστησης έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους και έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 400 σπίτια από τις αρχές του Νοεμβρίου στη χώρα. Τώρα εξακολουθούν να μαίνονται στις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόρια, της Νότιας Αυστραλίας και του Κουίνσλαντ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση σχεδόν 140 πυρκαγιών στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου λόγω των ισχυρών ανέμων κάποιες μαίνονται ανεξέλεγκτα.

Τα πιο σοβαρά μέτωπα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες είναι αυτά που βρίσκονται γύρω από το Σίδνεϊ, στο οποίο ζουν περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι.

The smoke haze will hang around again tonight in many areas including Sydney and the Central Coast. It's going to be thick tomorrow morning due to a temperature inversion which will trap it in some areas. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/8keGQpnDb7

— NSW RFS (@NSWRFS) December 5, 2019