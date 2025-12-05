Ο Δεκέμβριος χαρίζει εντυπωσιακά ουράνια θεάματα. Μια ακόμη υπερπανσέληνος, οι καλύτερες βραδιές για τους Διδυμίδες, λαμπροί πλανήτες σε θέσεις ιδανικές για παρατήρηση και το χειμερινό ηλιοστάσιο συνθέτουν το σκηνικό του μήνα. Ακολουθεί ο πλήρης οδηγός με όλα όσα θα συμβούν στον νυχτερινό ουρανό.

4 Δεκεμβρίου: Υπερπανσέληνος «Cold Moon» δίπλα στον Δία και τον Ωρίωνα

Το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου η τελευταία υπερπανσέληνος του έτους – η λεγόμενη Cold Moon – έλαμψε χαμηλά στον ουρανό, πολύ κοντά στον Δία, στον αστερισμό του Ωρίωνα και σε μερικά από τα πιο φωτεινά αστέρια. Κάστορας και Πολυδεύκης των Διδύμων, αλλά και ο Σείριος, το λαμπρότερο άστρο στον ουρανό, βρίσκονταν στην ίδια περιοχή, ορατοί μέχρι την αυγή.

Την ίδια ημέρα, η Σελήνη έφτασε και στο περίγειο, το κοντινότερο σημείο της στην τροχιά της γύρω από τη Γη (356.963 χλμ.), ενισχύοντας το φαινόμενο της υπερπανσελήνου και προκαλώντας υψηλότερες παλίρροιες.

Οι πλανήτες τα βράδια του Δεκεμβρίου

Ο Δίας ανατέλλει νωρίς το βράδυ από τα ανατολικά και παραμένει ορατός όλη τη νύχτα. Είναι ο πιο φωτεινός πλανήτης του μήνα και στις 10 Ιανουαρίου θα φτάσει σε αντιποζήση, άρα και στη μέγιστη λαμπρότητά του.

Ο Κρόνος, χαμηλά προς τα δυτικά, είναι επίσης εύκολο να εντοπιστεί, αν και θα δύει πριν από τα μεσάνυχτα όσο ο μήνας προχωρά. Το δαχτυλιοειδές του σύστημα αρχίζει να φαίνεται ελαφρώς πιο «ανοιχτό» σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Οι πλανήτες το πρωί

Το ξημέρωμα ξεχωρίζει ο Ερμής, που κάνει την καλύτερη πρωινή εμφάνισή του για το 2025 στο βόρειο ημισφαίριο. Θα είναι ορατός πολύ χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα έως περίπου τις 25 Δεκεμβρίου, με τη μέγιστη απομάκρυνσή του από τον Ήλιο να σημειώνεται στις 7 Δεκεμβρίου. Ο Δίας την ίδια περίοδο θα βρίσκεται ψηλά στα δυτικά τις πρώτες πρωινές ώρες.

5, 6 και 7 Δεκεμβρίου: Η Σελήνη περνά ξανά από τον Δία και τους Διδύμους

Από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου, η φθίνουσα πανσέληνος πλησιάζει σταδιακά τον Δία και τα δύο φωτεινά άστρα των Διδύμων. Το θέαμα θα είναι ορατό μέχρι την ανατολή του Ήλιου.

7 Δεκεμβρίου: Ο Ερμής στη μέγιστη απομάκρυνση

Ο μικρότερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος βρίσκεται στην καλύτερη θέση για παρατήρηση το πρωί. Όσοι έχουν καθαρό ανατολικό ορίζοντα μπορούν να τον εντοπίσουν λίγο πριν από το πρώτο φως.

9–10 Δεκεμβρίου: Η Σελήνη συναντά τον Ρέγκουλο

Ο λαμπρός Ρέγκουλος, η «καρδιά» του αστερισμού του Λέοντα, θα βρίσκεται κοντά στο φεγγάρι τις δύο αυτές νύχτες.

11 Δεκεμβρίου: Τέταρτο της Σελήνης

Το σεληνιακό τέταρτο συμβαίνει στις 20:52 (UTC). Το φεγγάρι θα ανατέλλει μετά τα μεσάνυχτα και θα είναι ορατό μέχρι το μεσημέρι.

13–14 Δεκεμβρίου: Οι Διδυμίδες στην κορύφωσή τους

Η κορυφαία βροχή μετεώρων του χειμώνα κορυφώνεται τα ξημερώματα της 14ης Δεκεμβρίου. Με ελάχιστο σεληνιακό φως – καθώς το φεγγάρι θα ανατείλει λίγες ώρες πριν από την αυγή – οι συνθήκες θα είναι σχεδόν ιδανικές. Υπό απόλυτα σκοτεινό ουρανό, οι παρατηρητές μπορούν να δουν έως 120 μετέωρα την ώρα.

14–17 Δεκεμβρίου: Η Σελήνη συναντά Στάχυ και Zubenelgenubi

Στις 14 Δεκεμβρίου η λεπτή Σελήνη θα βρεθεί δίπλα στη Στάχυ της Παρθένου. Τις επόμενες δύο ημέρες θα περάσει κοντά στο άστρο Zubenelgenubi του Ζυγού.

Στις 17 Δεκεμβρίου θα βρεθεί στο απόγειο της τροχιάς της, στο πιο μακρινό σημείο από τη Γη.

20 Δεκεμβρίου: Νέα Σελήνη

Η νέα Σελήνη συμπίπτει με την τρίτη και τελευταία «μικροσελήνη» του 2025, δηλαδή μια νέα Σελήνη στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της. Οι νύχτες γύρω από τη νέα Σελήνη είναι ιδανικές για παρατήρηση του βαθιού ουρανού.

21 Δεκεμβρίου: Χειμερινό ηλιοστάσιο

Στις 15:03 (UTC) φτάνει επίσημα ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο, με τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους. Από εδώ και πέρα, η ημέρα αρχίζει σταδιακά να μεγαλώνει.

21–24 Δεκεμβρίου: Η Νέα Σελήνη «γεννιέται» στον απογευματινό ουρανό

Το νεογέννητο μηνίσκο της Σελήνης θα είναι ορατό πολύ χαμηλά στα δυτικά λίγο μετά τη δύση του Ήλιου από τις 21 έως τις 24 Δεκεμβρίου. Το λεπτό φεγγάρι θα ψηλώνει και θα φωτίζεται κάθε βράδυ όλο και περισσότερο.

22 Δεκεμβρίου: Οι Ουρσίδες

Η πιο διακριτική αλλά αξιόλογη βροχή μετεώρων του μήνα κορυφώνεται πριν την αυγή της 22ης Δεκεμβρίου. Με απουσία σεληνιακού φωτός, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για παρατήρηση.

26–27 Δεκεμβρίου: Η Σελήνη δίπλα στον Κρόνο

Το αυξανόμενο φεγγάρι θα βρεθεί κοντά στον Κρόνο το βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου, ενώ θα παραμείνουν σχετικά κοντά και την επόμενη ημέρα.

27 Δεκεμβρίου: Πρώτο τέταρτο

Το πρώτο τέταρτο της Σελήνης σημειώνεται στις 19:10 (UTC). Το φεγγάρι θα είναι υψηλά στον βραδινό ουρανό όταν πέσει το σκοτάδι.

30–31 Δεκεμβρίου: Η Σελήνη περνά από τις Πλειάδες και τον Αλντεμπαράν

Το φεγγάρι κλείνει τον μήνα περνώντας μπροστά από δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες ουράνιες «γειτονιές»: το σμήνος των Πλειάδων και το φωτεινό πορτοκαλί άστρο Αλντεμπαράν στον Ταύρο.

Οι αστερισμοί του Δεκεμβρίου

Αν ο ουρανός είναι καθαρός, ο Δεκέμβριος προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για παρατήρηση: