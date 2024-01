Κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ βραβεύθηκαν από την Αμερικανική Ένωση ΜΜΕ για το Περιβάλλον (EMA) για τις προσπάθειες που κατέβαλαν σχετικά με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Οι ταινίες «Avatar: The Way of Water», «Extrapolations», «Unstable» και το ντοκιμαντέρ «Common Ground» απέσπασαν βραβεία, ενώ και η ηθοποιός Λόρα Ντερν αναγνωρίστηκε για τον ακτιβισμό της στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, καθώς της απονεμήθηκε το Βραβείο Συνεχιζόμενης Δέσμευσης (EMA Ongoing Commitment Award).

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στα στούντιο «Sunset Las Palmas» του Λος Άντζελες, η Λόρα Ντερν, αφηγήτρια και παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Common Ground», το οποίο ακολουθεί τους πρωτοπόρους του κινήματος της αναγεννητικής γεωργίας και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να σώσει τον πλανήτη, άρχισε την ομιλία της επαινώντας τους συνεργάτες της στην ταινία, όπως μετέδωσε το THR. Εξήρε, επίσης, την επί σειρά ετών υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της, Άνετ Γουλφ και όσους κάνουν πράξη την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο Εντ Μπέγκλεϊ Τζ.

Αναφέρθηκε επίσης στις «αυθεντικές ηρωίδες», όπως χαρακτήρισε τη μητέρα της, Νταϊάν Λαντ και την αγαπημένη της φίλη, Τζέιν Φόντα, λέγοντας για την τελευταία: «Έναν φάρο αγώνα για την ισότητα και τη δικαιοσύνη σε όλα τα πράγματα, που, μαζί με τη μαμά μου, με έκαναν να κάνω πορεία διαμαρτυρίας για πρώτη φορά σε ηλικία 6 ετών. Είμαι τόσο ευγνώμων, Τζέιν». Μάλιστα, η Φόντα βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος. Στη συνέχεια, έστειλε ένα πιο επείγον μήνυμα, σημειώνοντας: «Απόψε συγκεντρωνόμαστε σε μια στιγμή κρίσης. Ο πλανήτης μας, όπως και η δημοκρατία μας, απειλείται».

Η ηθοποιός είπε ότι «η οδυνηρή αλήθεια παραμένει παρά τις προσπάθειές μας». «Δεν κερδίζουμε ακόμη αυτή τη μάχη. Δεν ωθούμε ακόμη ολόκληρο τον πλανήτη μας σε δράση ή δεν πείθουμε τους ανθρώπους που διαφωνούν μαζί μας».

Τόνισε δε ότι «πάρα πολλοί άνθρωποι στις «κόκκινες πολιτείες» βιώνουν την κλιματική αλλαγή, είτε βλέπουν την επίδρασή της στη γεωργική βιομηχανία, είτε είναι αντιμέτωποι με την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών και ολοένα και πιο επικίνδυνες καταιγίδες. Ωστόσο, αντιστέκονται ενεργά στο έργο που τους ζητάμε να κάνουν, έργο που θα σώσει τα αγροκτήματα, τα ποτάμια και τις πόλεις τους».