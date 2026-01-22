Μετά τη θεατρική Αθήνα, αλλά και το κοινό του εξωτερικού σε σκηνές που έχουν παρουσιαστεί τα έργα του κι έχουν υποκλιθεί στο ανυπέρβλητο ταλέντο του, ήρθε η σειρά και της Βενετίας να αναγνωρίσει την αξία του Μάριο Μπανούσι, και μάλιστα με τον πιο ονειρικό τρόπο για τον ίδιο τον σκηνοθέτη, καθώς κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα στη Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας για το 2026.

Το διεθνές ταξίδι του Mami του Μάριο Μπανούσι, με τις διθυραμβικές κριτικές εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων, συνεχίζεται και τον ερχόμενο Ιούνιο θα κάνει μια στάση στη Βενετία, όπου ο Μάριο θα παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα και με κάθε επισημότητα θα γίνει ο νεότερος καλλιτέχνης στην ιστορία του θεσμού που αποσπά το σημαντικό αυτό βραβείο.

Ο Χρυσός Λέοντας για το Θέατρο 2026 απονεμήθηκε στη σκηνοθέτιδα Έμμα Ντάντε για τη συνολική προσφορά της. Η απόφαση για τα βραβεία πάρθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Μπιενάλε της Βενετίας κατόπιν εισήγησης του Γουίλεμ Νταφόε, διευθυντή του Θεατρικού Τμήματος. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 54ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου (7 – 21 Ιουνίου) στα κεντρικά γραφεία της Μπιενάλε στο Ca’ Giustinian της Βενετίας.

Αναμφίβολα η επιτυχία του Μάριο Μπανούσι, του παιδιού που μέχρι τα έξι του χρόνια μεγάλωσε σε ένα χωριό της Αλβανίας με τη γιαγιά του, είναι τεράστια. Και προσωπική, για έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη που μέχρι να τελειώσει το σχολείο, δεν είχε πάει ποτέ του στο θέατρο, αλλά στα 24 του χρόνια έκανε τη θεατρική Αθήνα να μιλάει για εκείνον με θαυμασμό.

Από την παράσταση Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia / photo credit Νάσια Στουραΐτη

Η συγκινητική ανάρτηση του Μάριο Μπανούσι

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για την επερχόμενη σημαντική βράβευσή του, ο σκηνοθέτης μοιράστηκε τα υπέροχα νέα με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Πιο αναλυτικά έγραψε:

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, βλέποντας τη λίστα των ανθρώπων που έχουν τιμηθεί με τον Αργυρό Λέοντα: Fellini, Liddell, Kurosawa, Bianchi, Guadagnino κ.λπ. Πλέον βλέπω και το δικό μου όνομα…

Αυτό το βραβείο θα μου υπενθυμίζει ότι οι γονείς μου περπάτησαν και μετανάστευσαν αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, φτωχοί, χωρίς να γνωρίζουν πού θα κατέληγαν, με μόνο οδηγό την ελπίδα. Θα μου υπενθυμίζει τον εαυτό μου στο σχολείο, όταν ονειρευόμουν τη ζωή που ζω σήμερα, ενώ πολλοί δάσκαλοι μου έλεγαν ότι θα αποτύγχανα.

Θα μου υπενθυμίζει από πού προέρχομαι, και το μικρό, φτωχικό σπίτι μου στην Αλβανία, που ήταν γεμάτο από αγάπη.

Θα μου υπενθυμίζει ότι υπάρχει λόγος που δημιουργώ. Θα μου υπενθυμίζει τους ανθρώπους που αγαπούν τη δουλειά μου, αλλά και εκείνους που τη μισούν, γιατί είναι αδύνατον να τους ευχαριστήσεις όλους (ευτυχώς).

Τώρα, πέρα από τη γάτα μου, που αγαπώ απερίγραπτα, θα έχω ένα ακόμα μικρό λιοντάρι που θα μου υπενθυμίζει πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και για την αγάπη που δείχνετε για το έργο μου. Μου δίνει δύναμη να συνεχίζω.

Ευχαριστώ όλους όσοι υπήρξαν μέχρι σήμερα συνεργάτες μου, που με αποδέχτηκαν και με βοήθησαν να κάνω πραγματικότητα ακόμα και τα πιο τρελά όνειρά μου. Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας την επόμενη δουλειά μου (και πολλές ακόμα).

Δημιουργώ με τη μεγαλύτερη έμπνευση που έχω νιώσει ποτέ… θα είναι τόσο κόκκινη όσο το χαλί στη Βενετία.

Σε ευχαριστώ, Μπιενάλε της Βενετίας!

Νιώθω επίσης περήφανος που είμαι ο νεότερος στην ιστορία που θα λάβω τον Αργυρό Λέοντα!

Η απονομή, τον Ιούνιο.

Μαμά, μπαμπά, βραβεύτηκα με τον Ασημένιο Λέοντα! Αααχ!».

Η ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου

Το Εθνικό Θέατρο, που έδωσε το πρώτο σημαντικό βήμα στον ταλαντούχο Μάριο να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, με την παράσταση «Goodbye, Lindita» τον Απρίλιο του 2022, έσπευσε να συγχαρεί το «παιδί» του με μια ανάρτηση στα social media, όπου εξηγεί και το σκεπτικό της βράβευσής του και της εισήγησης του Νταφόε.

Πιο συγκεκριμένα, γράφει:

«Στον Μάριο Μπανούσι θα απονεμηθεί ο 54os Αργυρός Λέοντας της Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας τον Ιούνιο του 2026.

Το Εθνικό Θέατρο συγχαίρει θερμά τον σκηνοθέτη, ο οποίος έκανε το πρώτο του σημαντικό βήμα στο Εθνικό Θέατρο με την παράσταση Goodbye, Lindita τον Απρίλιο του 2022 στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών. Μια παράσταση που ξεχώρισε στο 1ο ShowCase του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάστηκε για τρεις σεζόν στο Εθνικό Θέατρο και ταξίδεψε σε Αυστραλία, Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σερβία, Σουηδία προσφέροντας στον νεαρό σκηνοθέτη διεθνή αναγνώριση.

Στην εισήγησή του ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Μπιενάλε Willem Dafoe σημειώνει:

“Με τη σχεδόν αυτοβιογραφική του αφήγηση, που διατρέχει τις εμπειρίες του πένθους, της θλίψης, της απουσίας και των οικογενειακών παραδόσεων, ο Mario Banushi αποκαλύφθηκε μέσα από τη ποιητική, ελλειπτική του γλώσσα, φτιαγμένη περισσότερο από σιωπές παρά από λέξεις, ωστόσο βαθιά υποβλητική και οδυνηρά επικοινωνιακή. […] Το θέατρο του Banushi, τόσο άμεσα εσωτερικό και βαθιά ριζωμένο στη βαλκανική κουλτούρα, καταφέρνει να είναι και ευφυώς πολιτικό, μια οξεία τομή στις αντιφάσεις της εποχής μας.”»

Ποιος είναι ο Μάριο Μπανούσι: Το παιδί – θαύμα του ελληνικού θεάτρου

Γεννήθηκε το 1998 και μεγάλωσε ως τα έξι του περίπου χρόνια σε ένα χωριό της Αλβανίας, με τη γιαγιά του. Ύστερα, ήρθε στην Ελλάδα, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα, σπουδάζοντας υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Αποφοίτησε το 2020 και έφτιαξε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους με τίτλο PRANVERA η οποία συμμετείχε το φθινόπωρο του 2021 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου TIFF.

Το 2017 βρέθηκε δίπλα στον Ευριπίδη Λασκαρίδη ως βοηθός του στην performance THIRIO που έλαβε μέρος στην Μπιενάλε της Αθήνας. Από το 2020 που αποφοίτησε είναι ενεργός στον χώρο των παραστατικών τεχνών και η τελευταία του συνεργασία ήταν με τους Nova Melancholia στο έργο Marcel Duchamp (2022) και με την Αμάλια Μπένετ στα Φώτα της πόλης (2022-2023). Η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά ήταν η performance RAGADA, ένα μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ ROOMS2022 σε διοργάνωση του Γεράσιμου Καππάτου, και ύστερα παίχτηκε στο Θέατρο στη Σάλα.

Την άνοιξη του 2023 ανέβηκε η παράστασή του Goodbye, Lindita στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου με τους κριτικούς να συμφωνούν πως έχουν μπροστά τους το παιδί-θαύμα του ελληνικού θεάτρου. Το καλοκαίρι παρουσιάστηκε η τρίτη του σκηνοθετική δουλειά με τίτλο Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ακολούθησε το «ΜΑΜΙ» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου, πρόκειται να παρουσιάσει για πρώτη φορά ολόκληρη την τριλογία, με τίτλο «Romance Familiare».

*Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι του Ανδρέα Σιμόπουλου