Την εβδομάδα μετά τον θάνατο της Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου τα τραγούδια για την αείμνηστη βασίλισσα έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στις συνδρομητικές πλατφόρμες μουσικής.

Σύμφωνα με το Billboard, το τραγούδι των Smiths του 1986 «The Queen Is Dead» κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε streams.

Στις 7 Σεπτεμβρίου η επιτυχία του αγγλικού ροκ συγκροτήματος συγκέντρωσε στις ΗΠΑ 6.000 streams και μία μέρα αργότερα, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου υπήρξε άνοδος κατά 1.687%, δηλαδή καταγράφηκαν 114.000 streams.

Επίσης, επανήλθε στο προσκήνιο η επιτυχία των Sex Pistols του 1977 «God Save The Queen», η οποία από τα 11.000 έφθασε τα 81.000 streams (αύξηση 650%).

Στις πλατφόρμες μουσικής πολλοί χρήστες άκουσαν ξανά το «Her Majesty» των Beatles (1969) και το τραγούδι των Stone Roses του 1989 «Elizabeth My Dear». To πρώτο κατέγραψε άνοδο στα streams κατά 269% (από περίπου 1.000 σε 3.000 streams) και το δεύτερο 224% (από περίπου 500 σε 1.500 streams).

Πάντως οι Sex Pistols βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της διαμάχης που ξέσπασε μεταξύ των μελών του γκρουπ. Ο Τζον Λίντον αποστασιοποιήθηκε από το συγκρότημα και το κατηγόρησε ότι προσπάθησε να «εκμεταλλευτεί» τον θάνατο της βασίλισσας.

Σε μήνυμά του στο Twitter, το τωρινό συγκρότημα του Λίντον, Public Image Ltd εξήγησε ότι ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistols αποκηρύσσει οποιαδήποτε υποτιθέμενη «εμπορική» δραστηριότητα που συνδέεται με το διάσημο πανκ τραγούδι.