Μετά την παρουσίασή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στις 26 Ιουλίου, η νέα χορογραφική δουλειά της Αγνής Παπαδέλη Ρωσσέτου με τίτλο «Τη μέρα που ανέβηκα το βουνό μέχρι πάνω» επιστρέφει για τέσσερις μόνο παραστάσεις στον χώρο Μ54.

Το έργο «Τη μέρα που ανέβηκα το βουνό μέχρι πάνω» αναπτύσσεται γύρω από τη λειτουργία της αναπνοής. Η χορογραφία δομείται από τις χορεύτριες πάνω σε μια παρτιτούρα αναπνοών η οποία πέρα από τη χροιά και το ρυθμό της αναπνοής, καθορίζει τον τρόπο κίνησης του κάθε σώματος, καθώς και τον τρόπο σύνδεσης των χορευτριών. Το σώμα γίνεται ένα ασκί, του οποίου η μορφή και η κίνηση είναι απόρροια του πώς ο αέρας μπαίνει και βγαίνει από αυτό, φτάνοντάς το συχνά σε όρια.

Το έργο αποπειράται να αποδώσει συγχρόνως δύο διαστάσεις αυτής της ακούσιας και απαραίτητης για τη ζωή λειτουργίας: αφενός την τεχνική, «μηχανιστική» της διάσταση, όπου ο αέρας είναι το καύσιμο για το σώμα-μηχανή και το σώμα είναι υποταγμένο σε μια αδιάκοπη συνέχεια εισπνοών και εκπνοών·αφετέρου μια πιο ποιητική, αυτή κατά την οποία η ανάσα γίνεται η πνοή της ζωής και επιτρέπει να αναδυθούν εικόνες, στιγμές και σχέσεις ανάμεσα στα δύο σώματα.

Το έργο με την παιδικότητα με την οποία αρθρώνεται ως τίτλος, υπαινίσσεται τις συνέπειες που το επίτευγμα του να ανέβει κανείς το βουνό μέχρι πάνω, επιφέρει στο σώμα, τις καταστάσεις από τις οποίες το σώμα περνάει για να τα καταφέρει μέχρι πάνω. Συγχρόνως σε ένα επίπεδο φαντασιακό, το ανάγλυφο του βουνού, προσομοιάζει σ’ αυτό του σώματος, πόσο μάλλον όταν αυτό λαξεύεται από την αναπνοή και επομένως το χρόνο.

Συντελεστές

Χορογραφία: Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου

Χορεύουν: Βιτόρια Κωτσάλου & Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου

Δραματουργία: Ελένη Μολέσκη

Μουσική: Ράγκναρ Ανδρέας Κασάπης

Σχεδιασμός κοστουμιών: Ελευθερία Αράπογλου/ Digitaria

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαρία Αθανασοπούλου

Συνεργασία στην έρευνα: Βασούλα Δελλή & Ελευθερία Λαγουδάκη

Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Φωτογραφίες: Αλίνα Λέφα, Ειρήνη Φολερού

Η παράσταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΥΠΠΟ για την περίοδο 2024-25.

Ημερομηνίες παραστάσεων: 09, 10, 11 & 12 Οκτωβρίου στο Μ54

Ώρα: 21.00

Τοποθεσία: Μ54, Μενάνδρου 54, Ομόνοια

Διάρκεια: 45’

Γενική είσοδος: 12 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr