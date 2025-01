Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σάς περιμένει τις πρώτες ημέρες του 2025 στο αγαπημένο και ιστορικό στέκι του Μετς, το Half Note Jazz Club. Η αρχή γίνεται από σήμερα, Παρασκευή 3/1 με ένα πρόγραμμα έκπληξη.

Δείτε αναλυτικά τις προγραμματισμένες παραστάσεις τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.

«ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑ»: Μανώλης Φάμελλος – Δώρος Δημοσθένους και σε ρόλο έκπληξη ο Χρήστος Φερεντίνος

Ο Μανώλης Φάμελλος, ο Δώρος Δημοσθένους και ο Χρήστος Φερεντίνος «Με ελαφριά καρδιά» μια παράσταση μικρή κιβωτός του χρόνου γεμάτη τραγούδια του μεσοπολέμου και όχι μόνο, διασκευασμένα με μεράκι αλλά και άγνοια κινδύνου από σύγχρονα και ανακυκλωμένα υλικά, έρχονται για τέσσερις βραδιές, από την Παρασκευή 3 έως και τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου στο Half Note Jazz Club.

Το «Με ελαφριά καρδιά» είναι ένα πένθιμο κι όμως εορταστικό βαριετέ – ένα υπερθέαμα σε οικονομική συσκευασία με επικεφαλής δύο έμπειρους σολίστ που όμως αλίμονο, μοιάζουν να μην διδάχτηκαν πολλά από την μακρόχρονη εμπειρία τους.

Ο τίτλος άλλωστε είναι ένας καθαρός ευφημισμός που μάλλον αποπροσανατολίζει, μια που στην πραγματικότητα οι καλλιτέχνες οδηγήθηκαν στην απόφαση να συμπράξουν με βαριά καρδιά πιεζόμενοι από τα κάθε λογής χρέη που συσσώρευσαν ξοδεύοντας ανεύθυνα και ζώντας ανέμελα κι επιπόλαια στη δική τους μπελ επόκ… Κάπου εδώ εισχωρεί ο παράγων Χ και προσγειώνεται στην σκηνή ως από μηχανής θεός (και από άλλο ανέκδοτο) προσπαθώντας φιλότιμα να μεσολαβήσει και να βάλει μια τάξη στο χάος κι έπειτα πάλι λίγο χάος στην τάξη…

Ο Μανώλης Φάμελλος θα κρατήσει το ρόλο του αρχιδιασκευαστή, ο Δώρος Δημοσθένους το ρόλο του αρχιδιασκεδαστή και ο Χρήστος Φερεντίνος το ρόλο του αρχιδιαπραγματευτή που στο τέλος θα κάνει ταμείο και εκ μέρους της οικογένειας, θα προσφέρει καφέ στο μπαρ…

Παρασκευή 3 – Σάββατο 4- Κυριακή 5 & Δευτέρα 6 Ιανουαρίου

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή & Δευτέρα 21:30

QUAD PIANO TRIO

Οι υπέροχοι Quad Piano Trio επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note Jazz Club την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, για να παρουσιάσουν πρωτότυπες συνθέσεις και διασκευές κομματιών αγαπημένων καλλιτεχνών της τζαζ μουσικής.

Το Quad Piano Trio είναι ένα σχήμα που ξεκινήσαν οι Jason Wastor και Ραφαήλ Μελετέας το 2020. Μέσα από αυτό εξερευνούν τον μοναδικό ήχο του πιάνο τρίο όπως τον έχουμε ακούσει από πολύ εμβληματικούς πιανίστες της τζαζ (Cedar Walton, Oscar Peterson, Ahmad Jamal, κ.α.) ενώ παράλληλα διαμορφώνουν τον δικό τους προσωπικό ήχο σαν τρίο μέσα από τις πρωτότυπες συνθέσεις και τις ενορχηστρώσεις τους.

Οι Ραφαήλ Μελετέας, Δημήτρης Κουλεντιανός και Jason Wastor, θα παρουσιάσουν ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι στην ιστορία του πιάνο τρίο.

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου

Έναρξη: 21:30

ELENI ARAPOGLOU & FRIENDS

Η Ελένη Αράπογλου επιστρέφει από τη Νέα Υόρκη με τραγούδια από την Λατινική Αμερική και αγαπημένα της κομμάτια της jazz & soul μουσικής, για μια μοναδική εμφάνιση την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου.

Αυτή τη φορά με καλεσμένους μουσικούς από τη Βαρκελώνη και την Νέα Υόρκη, την τσελίστρια Marta Roma και τον κιθαρίστα Gilad Barakan. Μαζί της και το κουαρτέτο της – ο Δημήτρης Σιάμπος στην κιθάρα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Ντίνος Μάνος στο μπάσο και ο Θάνος Χατζηαναγνώστου στα τύμπανα.

Ένα αφιέρωμα στην τζαζ, μια παράδοση που συνεχίζει να είναι θεμέλιο για την Ελένη Αράπογλου ως ερμηνεύτρια και μουσικός, συνδυάζοντας την με ισπανόφωνα τραγούδια που θα είναι κομμάτι του επερχόμενου δίσκου της, Cielo. Boleros απ΄την Κούβα, tonadas απ΄την Βενεζουέλα, coplas και chacareras απ΄την Αργεντινή, κ.α.

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου

Έναρξη: 21:30

FIDE KOKSAL

Η Fide Köksal, μια ξεχωριστή φωνή από τη Σμύρνη, που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες συνδέεται στενά με την Ελλάδα και τη μουσική της, παρουσιάζει μια συναρπαστική παράσταση–γέφυρα αποκλειστικά για το Half Note Jazz Club. Από την Παρασκευή 10 μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου.

Από το 2006, η Fide ζει, δημιουργεί και μοιράζεται την τέχνη της στη χώρα μας, με τραγούδια που γεφυρώνουν πολιτισμούς και συναισθήματα. Στη σκηνή θα τη συνοδεύσουν μερικοί από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής: η σπουδαία Ελένη Τσαλιγοπούλου (12/01), ο πολυτάλαντος συνθέτης Αντώνης Μιτζέλος (13/01), ο εκλεκτός πιανίστας και συνθέτης Γιάννης Κυριμκυρίδης (11/01) και ο δεξιοτέχνης στο κανονάκι Πάνος Δημητρακόπουλος (10/01), οι οποίοι θα φέρουν τη δική τους μαγεία στην παράσταση. Μαζί τους, μια ομάδα εξαιρετικών σολίστ, με τον Μάριο Μούρμουρα στις κιθάρες, τον Γιώργο Παππά στο ούτι, λαούτο και σάζι και τον Μανούσο Κλαπάκη στα κρουστά.

Μέσα από τραγούδια σε ελληνικά και τουρκικά, το κοινό θα ζήσει απρόβλεπτες μουσικές συναντήσεις και ερμηνείες που συνδυάζουν δύο γλώσσες και πολιτισμούς με έναν μοναδικό τρόπο. Η παράσταση αυτή αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.

Παρασκευή 10- Δευτέρα 13 Ιανουαρίου

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή & Δευτέρα 21:30

FOR WOMEN – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ

Η μουσική παράσταση For Women της Αγγελικής Τουμπανάκη, που μάγεψε και συγκίνησε το κοινό επιστρέφει στο Half Note Jazz Club την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου.

Kάτι πιο ευρύ από μια μουσική performance, το For Women είναι το δυναμικό καλλιτεχνικό έργο της βοκαλίστριας και ερευνήτριας Αγγελικής Τουμπανάκη, με στόχο να τιμήσει και να αφηγηθεί ιστορίες σπουδαίων Γυναικών, που ενέπνευσαν συνθέτες ανά τον κόσμο και έγιναν τραγούδια στις μουσικές παραδόσεις των λαών. Γυναίκες που δε χώρεσαν στο κάδρο της εποχής τους, ελεύθερες, οραματίστριες, επαναστάτριες, αιρετικές. Γυναίκες που ερωτεύτηκαν, πόνεσαν, αντιστάθηκαν, εναντιώθηκαν στο κατεστημένο και χάραξαν τη δική τους πορεία.

Η αφήγηση της ζωής αυτών των γυναικών στο χρόνο, στους τόπους γίνεται μέσα από κείμενα, ποιήματα και κομμάτια αγαπημένων συνθετριών και συνθετών, όπως των Νina Simone, Joni Mitchell, Patti Smith, Tracy Chapman, Λένας Πλάτωνος, Μάνο Χατζιδάκι, Θάνου Μικρούτσικου, Μίκη Θεοδωράκη, Leonard Cohen, Nick Cave, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια από Ελλάδα, Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ανατολία και Λατινική Αμερική.

Η Αγγελική Τουμπανάκη μαζί με τους τέσσερις αγαπημένους και εκλεκτούς συνεργάτες της, δεξιοτέχνες της παραδοσιακής και τζαζ μουσικής σκηνής δημιούργησαν ένα πολυδιάστατο σύμπαν, με φυσικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, λούπες και πολυφωνίες, και ένωσαν ετερογενείς μουσικές. Πάνω στην σκήνη διασταυρώνουν ήχους, συναισθήματα, βιώματα, αυτοσχεδιάζουν, αλληλοεπιδρούν και αφηγούνται την ιστορία For Women, for all of us, για την αγάπη, την ένωση και το σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Αγγελική Τουμπανάκη 5tet – For Women:

Γρηγόρης Ντάνης | κιθάρα

Γιώργος Μακρής | γκάιντα, φλογέρες, καβάλ

Απόστολος Καλτσάς| μπάσο, loops

Ηλίας Δουμάνης | τύμπανα, pads, sound design

Αγγελική Τουμπανάκη | φωνή, loops, Fx

Δημιουργικό – Αφίσα : Γιάννης Sugahtank Ρουμπάνης

Φωτογραφία: Γιώργος Βιτσαρόπουλος

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου

Έναρξη: 21:30

DIMITRIS KALANTZIS 4 TET «NOIR»

Το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή για μια μοναδική «κινηματογραφική» βραδιά την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, στη σκηνή του Half Note Jazz Club! Οι κινηματογραφικές ταινίες εποχής, με περιεχόμενο μυστηρίου, αστυνομικό, πάθους, σκοτεινό εν γένει, κάποιες από αυτές ασπρόμαυρες, κάποιες noir η και neonoir, έχουν μια σχέση με τη τζαζ τόσο μεγάλη, που θα την λέγαμε σχεδόν «συνειρμική».

Αυτήν την περίπου απόλυτη σχέση εξερευνά το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή, μέσα από μια συγκινητική επιλογή θεμάτων και ταινιών.

Παίζουν:

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος τρομπέτα

Γιώργος Γεωργιάδης μπάσο

Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης τύμπανα

Δημήτρης Καλαντζής πιάνο

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου

Έναρξη: 21:30

