Game of Thrones, The Lord Of The Rings, The Hobbit… Τρεις από τις μεγαλύτερες επικές ιστορίες της μικρής και μεγάλης οθόνης θα ζωντανέψουν την Παρασκευή 19 Ιουλίου, σε μια εντυπωσιακή συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, μέσα από την ερμηνεία της πασίγνωστης μουσικής τους από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Μαλιάρα.

Μια μαγική βραδιά με την Καλίσι, τον Λέγκολας και τον Γκάνταλφ να μας υποδέχονται στην ειδικά διαμορφωμένη είσοδο του θεάτρου όπου θα απολαύσουμε την αξεπέραστη μουσική από τις πιο αξέχαστες στιγμές των Επτά Βασιλείων και της Μέσης Γης από συμφωνική ορχήστρα, χορωδία και σολίστ, με προβολές, ειδικά εφέ και εντυπωσιακούς φωτισμούς και πάνω από 80 συντελεστές στη σκηνή.

Μια επική παράσταση που μας μεταφέρει στον φανταστικό κόσμο του Game of Thrones, του The Lord of the Rings και του The Hobbit, μέσα από τη μαγική μουσική των Ramin Djawadi (Game of Thrones) και Howard Shore (The Lord of the Rings – The Hobbit).

Ερμηνεύτρια σε αυτή τη μοναδική βραδιά είναι η σοπράνο Daria Masiero, μια από τις πιο γνωστές ιταλίδες τραγουδίστριες της όπερα, με εμφανίσεις σε μεγάλα θέατρα του κόσμου και συνεργασίες μεταξύ άλλων με τους José Carreras, Plácido Domingo, Riccardo Muti. Συμμετέχει η Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών (ΑΧΝΑ).

Πληροφορίες

Παρασκευή 19 Ιουλίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια από 27 ευρώ

Προπώληση: more.com