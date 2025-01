Τη μεγάλη πινακοθήκη της Αθήνας, μέσα από την πορεία στον χρόνο, οργανώνει η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη με τη νέα ατομική έκθεσή της «Τα πρόσωπα της Αθήνας» στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».

Με 70 έργα (όλα υδατογραφίες), η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη συναιρεί την επί σειρά ετών ενασχόλησή της και ενδελεχή έρευνά της στο κοινωνικό και αρχιτεκτονικό τοπίο της Αθήνας, δοξάζοντας όψεις της μικροϊστορίας μέσα από το μεγάλο δημόσιο κάδρο της επίσημης αφήγησης της πόλης.

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 17 Ιανουαρίου σε επιμέλεια του δημοσιογράφου, συγγραφέα και Αθηναιογράφου Νίκου Βατόπουλου. Όπως σημειώνει ο ίδιος, «η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη με τη σταθερή και επίμονη προσήλωσή της στο αποτύπωμα της αθηναϊκής ζωής διασώζει θραύσματα της κοινής ιστορίας μας επαναδιατυπώνοντας μια συλλογική ανάγκη».

«Τα πρόσωπα της Αθήνας», όπως υποδηλώνει ο τίτλος της έκθεσης, αντλούν από την ποικιλία, την αμφισημία, την πολυπλοκότητα και τη διαρκή ρευστότητα της αστικής ζωής, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα από τον 19ο αιώνα ως τις μέρες μας.

Η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη εστιάζει στα πρόσωπα. Έλκεται από την «ανωνυμία» της μορφής στη σήραγγα του χρόνου και την ανελκύει στην προθήκη του δικού μας βλέμματος.

Ως μία ανασκαφέας του ημίφωτος της πόλης στην ιστορική διαδρομή της, η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη μας παραδίδει συνθέσεις στο φως της αθηναϊκής ζωής, με σεβασμό σε αυτό που υπήρξε, με πίστη σε αυτό που βιώνουμε. Υπάρχει μια αίσθηση συνέχειας πέρα από τις τομές του χρόνου. Και επιπλέον κυριαρχεί μια αίσθηση του οικείου, της πεποίθησης ότι οι μορφές που μας αντικρίζουν λειτουργούν και ως αντανακλάσεις και μας εμπεριέχουν όλους.

Η έκθεση θα πλαισιωθεί με παράλληλες δράσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στις 31 Ιανουαρίου και ώρα 19.30 θα γίνει συνοδευτική εκδήλωση στην κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» με τίτλο «Καφενεία, ζαχαροπλαστεία, θέατρα και κινηματογράφοι της παλιάς Αθήνας. Ματιές στον κοινωνικό χώρο», με ομιλητές τη συγγραφέα, ξεναγό και εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Ιστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών, Άρτεμι Σκουμπουρδή, τη δημοσιογράφο και ερευνήτρια Έλενα Ντάκουλα, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Νίκο Βατόπουλο και την εικαστικό Άρτεμι Χατζηγιαννάκη.

Η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη γεννήθηκε στον Πειραιά το 1961. Εργάζεται ως συμβολαιογράφος στην Αθήνα. Με την ιδιότητα της εικαστικού έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις και έχει εκδώσει μια σειρά εικαστικών ημερολογίων, όλα θεματικά, με άξονα πτυχές της ιστορίας της Αθήνας, σε συνεργασία και κείμενα του Νίκου Βατόπουλου. Το ημερολόγιο για το έτος 2025 έχει θέμα «Το περίπτερο».

Έχει παρουσιάσει τις ακόλουθες ατομικές εκθέσεις:

-«Βρυσάκι. Αναζητώντας την χαμένη συνοικία», Λουτρό των Αέρηδων, Μ.Ν.Ε.Π., Συνεπιμέλεια Νίκος Βατόπουλος, Αθήνα 2023,

-«Το Πνεύμα του ’60 – Περιήγηση σε έναν κόσμο που έφερε το αύριο», TAF / the art foundation, επιμέλεια Νίκος Βατόπουλος, Αθήνα 2020 (κατάλογος),

-«Σμύρνη-Αθήνα, Ubi bene ibi patria», Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Αθήνα 2018 (κατάλογος),

-«Pixels and colors of Smyrna», Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης, Αθήνα 2017,

-«Το Ταξίδι Σμύρνη – Πειραιάς – Φάληρο», Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου, Αθήνα 2016,

-«Σελασφόρος Αύγουστος», Εστιατόριο «Σελήνη», Σαντορίνη 2014.

Το σύνολο του έργου της παρουσιάζεται στον ιστότοπο: notarte.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης