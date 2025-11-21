Η Γκλεν Κλόουζ εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστη στο τρέιλερ για την ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».

Η 78χρονη ηθοποιός κάνει την εμφάνισή της στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, σοκάροντας τους θαυμαστές με την εντυπωσιακά αλλαγμένη όψη της, καθώς φορά ψεύτικα δόντια και ειδικές προσθετικές κατασκευές στο πρόσωπο, όπως αναφέρει η Page Six.

Glenn Close looks completely unrecognizable in the recently released teaser trailer for “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.” 📸: Hunger Games: Sunrise on the Reaping/YouTube pic.twitter.com/P2OsQNy2N7 — Page Six (@PageSix) November 20, 2025

«Καλώς ήρθες, Πάνεμ, στη δοξασμένη συγκομιδή της Περιφέρειας 12», λέει η Γκλεν Κλόουζ, η οποία υποδύεται τη Δρουζίλα Σίκλ, την εκπρόσωπο της Περιφέρειας 12, πριν ανακοινώσει στο πλήθος ότι φέτος θα χρειαστεί να στείλουν διπλάσιο αριθμό διαγωνιζομένων στους Αγώνες Πείνας.

«Διπλάσιοι διαγωνιζόμενοι», συνεχίζει. «Διπλή η δόξα».

Στη συνέχεια, το τρέιλερ δείχνει τους διαγωνιζόμενους να μπαίνουν σε μια πράσινη, δασώδη αρένα γεμάτη ζωή και βλάστηση, έτοιμοι να αναμετρηθούν μεταξύ τους. Λίγο πριν ολοκληρωθεί, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: «Του χρόνου ξεκινά μια νέα εποχή για τους Αγώνες».

Η εμφάνιση της Γκλεν Κλόουζ στο τρέιλερ έρχεται λίγο μετά τη συμμετοχή της στη σειρά του Hulu «All’s Fair», η οποία δέχτηκε αρνητικές κριτικές, όπου πρωταγωνιστεί μαζί με την Κιμ Καρντάσιαν.

Η ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου 2026. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζόζεφ Ζάντα, Γουίτνεϊ Πικ, ΜακΚένα Γκρέις, Ρέιφ Φάινς, Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Τζέσι Πλέμονς, Ελ Φάνινγκ, Κίραν Κάλκιν, Μάγια Χοκ και Μπίλι Πόρτερ.