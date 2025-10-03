Αντιδράσεις και έντονες επικρίσεις έχει προκαλέσει η επερχόμενη ταινία του Νίκολας Κέιτζ με τίτλο «The Carpenter’s Son», η οποία παρουσιάζει με ανορθόδοξο τρόπο την παιδική ηλικία του Ιησού Χριστού. Η ταινία χαρακτηρίζεται ήδη από πολλούς Χριστιανούς ως «βλάσφημη», ενώ στα κοινωνικά δίκτυα επικρατεί κύμα αντιδράσεων.

Η πρώτη επίσημη προβολή του τρέιλερ κυκλοφόρησε την Τετάρτη και έλαβε μεικτές κριτικές. Ο 61χρονος ηθοποιός, Νίκολας Κέιτζ, ενσαρκώνει τον Ιωσήφ, ενώ η ταινία, που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου, βασίζεται στο απόκρυφο «Πρωτευαγγέλιο του Θωμά», σύμφωνα με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Λόφτι Νέιθαν.

Από την πρώτη ανακοίνωση του πρότζεκτ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις, με χρήστες να κατηγορούν το Χόλιγουντ ότι «μετατρέπει τις Γραφές σε ταινία τρόμου». Στο Google Reviews η ταινία συγκεντρώνει μόλις 1,3/5 αστέρια, έναν μήνα σχεδόν πριν από την πρεμιέρα της.

Κριτικές χρηστών στο Google αναφέρουν:

«Δεν πρόκειται να δω αυτή την ταινία. Μια ταινία τρόμου για τον Ιησού δεν είναι σωστή. Γιατί να μην τον κάνουν και υπερήρωα; Το Χόλιγουντ κάνει τα πάντα για χρήματα, αλλά δεν θα πάρει τα δικά μου».

«Αυτή η ταινία είναι αηδιαστική. Δεν μπορώ καν να την παρακολουθήσω. “Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται, ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θα θερίσει” (Γαλάτες 6:7)».

«Είναι εξαιρετικά προσβλητικό για τον Χριστιανισμό. Δεν μπορείς να παραποιείς τις θρησκείες για ψυχαγωγία».

«Μισώ το γεγονός ότι έκαναν ταινία τρόμου για τον Ιησού. Είναι προσβλητικό για όσους πιστεύουν σε αυτόν. Σέβομαι κάθε θρησκεία και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να το κάνουν».

Ανάλογες αντιδράσεις εκφράστηκαν και στην πλατφόρμα X:

«Γελοίο. Μποϊκοτάζ. Διαμαρτυρία. Ακύρωση».

«Να βεβηλώνεις τον Χριστό με woke ηθοποιούς, ας δούμε πού θα καταλήξει αυτό».

«ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ! Πώς τολμούν;»

«Το Χόλιγουντ δεν μπορεί να αντισταθεί να παραποιεί τις Γραφές».

«Γιατί θέλετε να κοροϊδεύετε τον Ιησού Χριστό; Δεν υπάρχει “σκοτεινή πλευρά” στον Ιησού».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, στην ταινία, εκτός από τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, τον μικρό Ιησού υποδύεται ο Βρετανός ηθοποιός, Νόα Τζουπ, γνωστός από τις ταινίες «A Quiet Place» και «Wonder», ενώ τη Μαρία ενσαρκώνει η τραγουδίστρια FKA Twigs. Στο τρέιλερ εμφανίζεται επίσης η Ίσλα Τζόνστον στον ρόλο του «Ξένου».

Η υπόθεση, σύμφωνα με τη «Magnolia Pictures» που διανέμει την ταινία στις ΗΠΑ, διαδραματίζεται σε ένα απομακρυσμένο χωριό της ρωμαϊκής Αιγύπτου. Ο Ιωσήφ, ξυλουργός, παλεύει να κρατήσει την πίστη του, ενώ η οικογένειά του δέχεται επιθέσεις από υπερφυσικές δυνάμεις. Ο μικρός Ιησούς, αναφερόμενος ως «Το Αγόρι» αρχίζει να βιώνει τρομακτικές οράσεις, καθώς ένας μυστηριώδης ξένος τον παρασύρει σε έναν απαγορευμένο κόσμο.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, δεν λείπουν και όσοι εκφράζουν ενθουσιασμό για το νέο εγχείρημα:

«Αυτό θα είναι είτε κινηματογραφική ιστορία είτε ο πιο τρελός εφιάλτης που έχει βγει ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Όπως και να έχει, θα το δω».

«Νίκολας Κέιτζ σε βιβλική ταινία τρόμου; Αυτός ο συνδυασμός μου ήταν άγνωστος, αλλά τον χρειάζομαι».

«Η βιβλική ταινία τρόμου είναι είδος που δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν».

Λίγες εβδομάδες πριν, είχε κυκλοφορήσει και ένα 15λεπτο teaser, το οποίο επίσης προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Κάποιοι εξέφρασαν περιέργεια, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν το εγχείρημα καταδικασμένο.

Ο Νίκολας Κέιτζ δεν είναι ξένος προς το είδος τρόμου. Το 2024 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Longlegs» ως κατά συρροή δολοφόνος, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Η ταινία απέφερε «128 εκατομμύρια δολάρια» στο box office με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμυρίων. Ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το είδος του τρόμου είναι «σουρεαλιστικό» και δίνει στους ηθοποιούς τη δυνατότητα να εκφραστούν με τρόπους πέρα από τον κλασικό ρεαλισμό.

Η πολυσυζητημένη ταινία «The Carpenter’s Son» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, με τις αντιδράσεις να προμηνύουν ότι θα συνεχίσει να διχάζει κοινό και κριτικούς.