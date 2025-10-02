Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, μπορεί να μην φέρνει πολλές νέες ταινίες, αλλά περιλαμβάνει δύο δυνατά και πολυαναμενόμενα φιλμ που θα σας στείλουν στα σινεμά. Πρεμιέρα, λοιπόν, κάνει ο Dracula του κορυφαίου Λικ Μπεσόν, όπου ο περιβόητος Δράκουλας σκιαγραφείται όπως ποτέ άλλοτε: τραγικός, γοητευτικός και βαθιά ανθρώπινος.

Σε μια εμφάνιση διαφορετική, και ο Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος αγνώριστος στην ταινία «The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή» ενσαρκώνει τον θρυλικό αθλητή μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA), Μαρκ Κερ.

Dracula

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν

Σενάριο: Λικ Μπεσόν

Μουσική: Ντάνι Ελφμαν

Πρωταγωνιστούν: Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Κριστόφ Βαλτς, Ζόι Μπλε

Διάρκεια: 129 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Τον 15ο αιώνα, ο πρίγκιπας Βλαντιμίρ αρνείται τον Θεό μετά τον ξαφνικό θάνατο της συζύγου του. Κληρονομεί μια αιώνια κατάρα: γίνεται o Δράκουλας. Καταδικασμένος να περιπλανιέται στους αιώνες, αψηφά το πεπρωμένο και τον ίδιο τον θάνατο, καθοδηγούμενος από μια μοναδική ελπίδα: να ξαναενωθεί με την χαμένη του αγάπη.

The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή

Σκηνοθεσία: Μπένι Σάφντι

Σενάριο: Μπένι Σάφντι

Μουσική: Νάλα Σινέφρο

Πρωταγωνιστούν: Ντουέιν Τζόνσον, Εμιλι Μπλαντ

Διάρκεια: 123 λεπτά

Η.Π.Α., Ιαπωνία, Καναδάς, 2025

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Η ταινία επικεντρώνεται στον θρυλικό αθλητή μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA), Μαρκ Κερ, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο UFC, εξερευνώντας επίσης τους προσωπικούς του αγώνες με τον εθισμό στα οπιοειδή, λόγω των τραυματισμών, τη δύσκολη σχέση του με την σύντροφό του και την ψυχολογική πίεση που βιώνει μετά την πρώτη του ήττα.

Ne Zha 2

Σκηνοθεσία: Τζιαο Ζι

Φωνές ηθοποιών στα ελληνικά: Ουρανία Φουρλάνου, Ντίνος Σούτης, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Κώστας Δαρλάσης, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός, Στέλιος Ψαρουδάκης, Κωνσταντίνα Σίδερη, Ακίνδυνος Γκίκας, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Νίκος Μαρνάς, Ευθύμιος Τόρης, Θοδωρής Νεοφώτιστος, Μαρία Καλαμποκιά, Παντελής Ρούσσος, Γεωργία Ιωαννίδου, Γιώργος Ματαράγκας, Θάνος Μάνος, Ναντίν Μπότση, Γιώργος Γιόκας, Έλενα Δημητροπούλου, Γιώργος Δρακόπουλος, Άρης Δελαγραμμάτικας

Διάρκεια: 144΄

Έτος: Κίνα 2025

Διανομή: NEO Films και Trinity CineAsia

Η υπόθεση

Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής εξόντωσης δαιμόνων, ο Νεζά αποκαλύπτει μια συνωμοσία που θα πυροδοτήσει έναν καταστροφικό πόλεμο ανάμεσα στο καλό και το κακό – και θα χρειαστεί να αντισταθεί σε προδοτικές δυνάμεις για να προστατεύσει ό,τι αγαπά.

Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό

Σκηνοθεσία: Γκρέτσεν Μάλορι

Σενάριο: Νέβιλ Άστλεϊ, Μαρκ Μπέικερ, Σάρα Χούπερ

Διάρκεια: 65 λεπτά

Ην. Βασίλειο, 2025,

Διανομή: Dreamfilms

Η υπόθεση

Η Πέππα μεγαλώνει και, μαζί της, η οικογένειά της! Στη νέα περιπέτεια, οι μικροί θεατές θα ζήσουν μαζί της την άφιξη ενός μωρού, σε μια ιστορία γεμάτη χαρά, συγκίνηση και γέλιο. Με ανακαινίσεις στο σπίτι, αγορά καινούριου αυτοκινήτου και πολλές οικογενειακές στιγμές, η Πέππα και οι φίλοι της μας καλούν να γιορτάσουμε την αρχή μιας νέας εποχής.

Avatar: The Way of Water

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον

Σενάριο: Τζέιμς Κάμερον, Ρικ Τζάφα, Αμάντα Σίλβερ

Μουσική: Σάιμον Φράνγκλεν

Πρωταγωνιστούν: Ζόι Σαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Στίβεν Λανγκ

Διάρκεια: 192 λεπτά

Η.Π.Α., 2022

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μια δεκαετία σχεδόν μετά από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, το Avatar: The Way of Water αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully (του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους), τα προβλήματά τους, τους αγώνες που κάνουν να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.

Μέρες Οργής

Σκηνοθεσία: Καρλ Τέοντορ Ντράγιερ

Σενάριο: Καρλ Τέοντορ Ντράγιερ, Πουλ Κνούντσεν, Μόγκενς Σκοτ-Χάνσεν

Μουσική: Πουλ Σίερμπεκ

Πρωταγωνιστούν: Θόρκιλντ Ρους, Λίσμπεθ Μόβιν, Σίγκριντ Νάιενταμ

Διάρκεια: 97 λεπτά

Δανία, 1943, Ασπρόμαυρο

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Στη Δανία του 17ου αιώνα, η νεαρή Άννα, δεύτερη σύζυγος του ηλικιωμένου πάστορα Αμπσαλόν, ερωτεύεται τον γιο του, Μάρτιν, την ώρα που μια δίκη μαγείας φουντώνει στην κοινότητα. Η σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία και τη θρησκευτική-κοινωνική καταστολή οδηγεί σε μια τραγική αλυσίδα γεγονότων.