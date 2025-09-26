Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ για την ταινία «Avatar: Fire and Ash», το τρίτο κεφαλαίο της θρυλικής σειράς του Τζέιμς Κάμερον, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου.

Η νέα περιπέτεια επιστρέφει στον μαγευτικό κόσμο της Πανδώρας, όπου η οικογένεια του Jake Sully (Γουόρθινγκτον), έρχεται αντιμέτωπη με ηθικά διλήμματα και με έναν νέο, μυστηριώδη εχθρό.

Εκτός από τον Γουόρθινγκτον, στο καστ επιστρέφουν οι Ζόε Σαλντάνα, Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν Λανγκ, Κέιτ Γουίνσλετ, Μπέιλι Μπας, Μπρίτεν Ντάλτον, Τρίνιτι Μπλις, Τζακ Τσάμπιον και Ίντι Φάλκο.

Η Ούνα Τσάπλιν και ο Ντέιβιντ Θιούλις κάνουν το ντεμπούτο τους στη σειρά, υποδυόμενοι νέους χαρακτήρες.

Ο Τζέιμς Κάμερον συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τους Ρικ Τζάφα και Αμάντα Σίλβερ, βασισμένο σε μια ιστορία των Τζος Φρίντμαν και Σέιν Σαλέρνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο «Avatar» που κυκλοφόρησε το 2009, συγκέντρωσε 2,92 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και έγινε η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών.

Η συνέχειά του, το «Avatar: The Way of the Water», σημείωσε επίσης τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και ένα Όσκαρ. Αναμένονται μία τέταρτη ταινία «Avatar» το 2029 και μία πέμπτη το 2031, σύμφωνα με το Deadline.