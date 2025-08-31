Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF), η ταινία «Κότα» (HEN) του György Pálfi θα πραγματοποιήσει την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν (19–27 Σεπτεμβρίου 2025), συμμετέχοντας στο διαγωνιστικό τμήμα Zabaltegi-Tabakalera.

Πρόκειται για το πιο «ανοιχτό» και τολμηρό τμήμα του φεστιβάλ, έναν χώρο χωρίς κανόνες ή περιορισμούς ως προς το ύφος ή τη διάρκεια: μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μήκους ταινίες, μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης ή animation, σειρές, εικαστικές εγκαταστάσεις, νέες ανακαλύψεις και σύγχρονα κλασικά που δεν έχουν ακόμη προβληθεί στην Ισπανία. Είναι η ζώνη όπου οι δημιουργοί επιχειρούν νέες οπτικές και φόρμες, ένα πραγματικό πεδίο ελευθερίας και υψηλού ρίσκου.

Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση απέναντι στην εξουσία, η ταινία «Κότα» αφηγείται την ιστορία μιας κότας που δραπετεύει από βιομηχανική φάρμα και βρίσκει καταφύγιο σε μια παλιά ταβέρνα. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία, προστατεύει τα αυγά της και συγκρούεται με την ανθρώπινη σκληρότητα – μια παραβολή με χιούμορ και συγκίνηση που αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη κατάσταση μέσα από ζωώδη ένστικτα και συναισθήματα.

Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με κορυφαίους Έλληνες επαγγελματίες. Την παραγωγή υπογράφουν οι, View Master Films (Ελλάδα) και Pallas Film -Twenty Twenty Vision (Γερμανία). Το καστ περιλαμβάνει τους Ιωάννη Κοκιασμένο, Μαρία Διακοπαναγιώτη, Αργύρη Πανταζάρα και Αντώνη Καφετζόπουλο. Το σενάριο συνυπογράφουν ο ίδιος ο György Pálfi και η Zsófia Ruttkay, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Γιώργος Καρβέλας. Η μουσική είναι του Szabolcs Szőke και η καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Ζαμάνη.

Η ταινία είναι γυρισμένη στα ελληνικά και θα κυκλοφορήσει σε διεθνές φεστιβαλικό κύκλωμα, με τις διεθνείς πωλήσεις να εκπροσωπούνται από τις εταιρείες ΜΚ2 και Lucky Number (Παρίσι).

Με την μοναδική ματιά του, ο György Pálfi, δημιουργός των Hukkle, Taxidermia και Final Cut – Ladies & Gentlemen, επιστρέφει με μία ιδιοσυγκρασιακή ιστορία που, με πρωταγωνίστρια μια κότα, θέτει ερωτήματα για τη δύναμη, τη φροντίδα και την επιβίωση.

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Κοκιασμένος, Αργύρης Πανταζάρας, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνης Καφετζόπουλος

Σενάριο: Szofia Ruttkay, Gyorgy Palfi

Σκηνοθεσία: Gyorgy Palfi

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Καρβέλας