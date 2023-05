Η Μίσι Έλιοτ συνεχίζει να γράφει ιστορία στη μουσική βιομηχανία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα ράπερ που εισήλθε στην Αίθουσα της Δόξας της ροκ εν ρολ – Rock & Roll Hall of Fame.

Σε ανακοίνωση του Rock & Roll Hall of Fame η Μίσι Έλιοτ χαρακτηρίζεται «πραγματική πρωτοπόρος σε ένα ανδροκρατούμενο είδος».

Εκτός από την ένταξη στο πάνθεον της ροκ είναι επίσης η πρώτη γυναίκα ράπερ που εισήχθη στην Αίθουσα της Δόξας των Τραγουδοποιών (Songwriters Hall of Fame). Επιπλέον, είναι τέσσερις φορές βραβευμένη με Grammy και έχει λάβει το MTV Video Vanguard Award (Βραβείο Πρωτοπορίας).

Το 2021 η Μίσι Έλιοτ απέκτησε το δικό της αστέρι στην Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Η διάσημη καλλιτέχνις τιμήθηκε για τα επιτεύγματά της στη μουσική και είναι η ράπερ με τις περισσότερες πωλήσεις καθώς έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια σ’ όλον τον κόσμο

Η Μίσι Έλιοτ είναι μεταξύ των καλλιτεχνών τα ονόματα των οποίων προστέθηκαν φέτος στο Rock & Roll Hall of Fame, όπως οι Γουίλι Νέλσον, Σέριλ Κρόου, Αλ Κούπερ, Τζορτζ Μάικλ, Τσάκα Καν, The Spinners και Rage Against the Machine.

«Αυτό που προσπαθούμε πάντα να δείξουμε είναι ότι το rock ‘n’ roll είναι μια μεγάλη σκηνή και πολλοί άνθρωποι ανήκουν σε αυτή» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Rock & Roll Hall of Fame Foundation, Τζόελ Περέσμαν.