Ο Απρίλιος φέρνει αρκετές νέες σειρές στο προσκήνιο ενώ κάποιες άλλες αγαπημένες επιστρέφουν για νέες σεζόν.

Όπως γράφει το Lordoftheseries.gr ενδιαφέρον αποτελούν τα μεγάλα ονόματα που θα εμφανιστούν στην μικρή οθόνη σε νέες σειρές όπως το Under the Banner of Heaven και The First Lady.

Αν είστε φανς του Netflix τότε σίγουρα Elite, Russian Doll και τα τελευταία επεισόδια του Ozark είναι ήδη στην λίστα σας. Αγαπημένες σειρές όπως The Better Call Saul κάνουν την επιστροφή τους

Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω και μην ξεχνάτε στο βίντεο μας μπορείτε να δείτε τις δικές μας προτάσεις για αυτόν τον μήνα!