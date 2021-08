Ο Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Κέιν τιμήθηκε φέτος από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι για τη συνεισφορά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο εδώ και έξι δεκαετίες.

Ο Μάικλ Κέιν παρέλαβε το βραβείο του KVIFF και ήταν παρών στην προβολή της πρώτης ταινίας που σκηνοθέτησε η Λίνα Ρόσλερ, στην οποία ο ίδιος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στην ταινία «Best Sellers» ο Μάικλ Κέιν υποδύεται έναν δύστροπο συγγραφέα. «Έχω συναντήσει τόσους πολλούς συγγραφείς και τους έχω υποδυθεί όλους. Οι συγγραφείς πίνουν πολύ επειδή είναι μόνοι τους. Έχω γράψει έξι βιβλία, οπότε το ξέρω» τόνισε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο Variety.

Αναφερόμενος στους ρόλους που έχει υποδυθεί και του άρεσαν περισσότερο είπε ότι είναι στις ταινίες «The Man Who Would Be King», «Alfie» και «Youth». Για την τελευταία ταινία με τον Πάολο Σορεντίνο σημείωσε ότι κέρδισε το βραβείο της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, αλλά αγνοήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Τζον Χιούστον, σκηνοθέτη της ταινίας «The Man Who Would be King». «Ήταν σπουδαίος, σπουδαίος σκηνοθέτης. Και τον συνάντησα αρκετές φορές. Δεν υπάρχει άλλος, όπως ο Τζον Χιούστον» είπε.

Ο Μάικλ Κέιν στη συνέντευξή του τόνισε ότι του αρέσει να γράφει βιβλία μυθοπλασίας. «Είναι σαν να γράφεις βιογραφία, αλλά μπορείς να πεις όλα τα ψέματα» είπε.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι έχει εμφανιστεί σε 151 ταινίες, εξήγησε ότι δεν ήθελε να συμμετάσχει σε τόσες πολλές. «Δεν απέρριψα ποτέ κάτι. Ήμουν ένας εργάτης. Ήθελα να εργάζομαι, να εργάζομαι, να εργάζομαι» ανέφερε.

Ο Μάικλ Κέιν 88 ετών τόνισε ότι είχε σκεφτεί να συνταξιοδοτηθεί όταν ήταν 65 ετών, ότι είχε κουραστεί, όμως πρόσθεσε ότι αν το είχε κάνει δεν θα είχε κερδίσει βραβείο Όσκαρ, δεν θα είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Τζακ Νίκολσον και δεν θα είχε ρόλους σε ταινίες του Κρίστοφεραν Νόλαν.