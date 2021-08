Netflix Reality Games το λένε και είναι ένα νέο ριάλιτι που απαρτίζεται από παίκτες άλλων ριάλιτι που διαγωνίζονται σε ένα νέο πλαίσιο.

Τη νέα σειρά παρουσιάζει η Chrishell Stause του Selling Sunset (Πωλείται στο Χόλιγουντ) και έκανε ήδη πρεμιέρα την Τετάρτη αποκλειστικά στο κανάλι του Netflix στο YouTube…

Απίθανα πράγματα: Το Netflix έφερε ριάλιτι με τους σταρ άλλων ριάλιτι

Τρεις κόσμοι ριάλιτι συγκρούονται λοιπόν στο νέο ριάλιτι του Netflix, σε ένα crossover βγαλμένο από παραμύθι.

Οι αγαπημένοι του κοινού από τα The Circle, Love is Blind και Too Hot to Handle έρχονται σε μετωπική σύγκρουση στο Netflix Reality Games.

Τρία διαφορετικά αγωνίσματα έχει που θέλουν δύναμη, ταχύτητα αλλά και σκέψη. Πρόκειται για μίνι σειρά τριών επεισοδίων που θα προβληθεί αποκλειστικά στο κανάλι του Netflix στο YouTube.

«Τρία cast από ριάλιτι του Netflix, τρεις εξαντλητικές δοκιμασίες», λέει χαρακτηριστικά η Chrishell, «μόνο μία ομάδα μπορεί να θριαμβεύσει».

Το πρώτο επεισόδιο έπαιξε την Τετάρτη, 18 Αυγούστου, το δεύτερο βγαίνει σήμερα, 19 Αυγούστου, και το τρίτο αύριο, Παρασκευή 20 Αυγούστου.

Οι λάτρεις των ριάλιτι έχουν κατευθυνθεί ήδη στο επίσημο κανάλι του Netflix στο YouTube…