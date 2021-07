Το Netflix ανακοίνωσε μόλις την πρώτη και μεγάλη παρτίδα των σειρών που ανανεώνονται και περιμένουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Τα νέα είναι κάτι παραπάνω από καλά για εκατομμύρια φαν, καθώς πολλές αγαπημένες σειρές θα συνεχιστούν, προσφέροντας άπειρες ώρες για binge-watching…

Netflix: Ποιες σειρές ανανεώθηκαν και θα αποκτήσουν νέα επεισόδια

Το Netflix ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, ότι το Sweet Tooth θα αποκτήσει και δεύτερη σεζόν.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, μάθαμε ότι το Virgin River θα αποκτήσει τέταρτη σεζόν, όπως και το The Upshaws, θα συνεχιστεί με δεύτερο κύκλο. Αλλά και τα Summertime (τρίτη σεζόν), Pacific Rim: The Black (δεύτερη σεζόν), Bling Empire (δεύτερη σεζόν), Selling Sunset (τέταρτος και πέμπτος κύκλος), Too Hot to Handle (σεζόν 2 και 3) και Lupin (μέρος δεύτερο).

Λίγο παλιότερα, στις 26 Μαΐου, ανακοινώθηκαν τα καλά νέα για τη δεύτερη σεζόν του Firefly Line (την περιμένουμε μέσα στο 2022).

Το Netflix συμπεριέλαβε στην πρόσφατη ανακοίνωσή του τις σειρές Ginny and Georgia (δεύτερη σεζόν), Bridgerton (τρίτος και τέταρτος κύκλος) και On My Block (τέταρτη και πέμπτη σεζόν).

Τον χειμώνα, το Netflix είχε αποκαλύψει πως νέους κύκλους θα αποκτήσουν και τα Fate: The Winx Saga (δεύτερος κύκλος) και Elite (πέμπτη σεζόν).