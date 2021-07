Το Netflix δημοσίευσε μία πρώτη ματιά στη νέα σειρά των παραγωγών του Game of Thrones, Benioff και Weiss, το The Chair (Η Πρόεδρος, η ελληνική απόδοση του τίτλου). Πρόκειται για μία dramedy με έξι 30λεπτα επεισόδια, στην οποία η Sandra Oh υποδύεται την πρώτη γυναίκα καθηγήτρια που λαμβάνει μία έδρα σε μεγάλο πανεπιστήμιο της Αγγλίας.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 20 Αυγούστου. Απολαύστε το trailer: