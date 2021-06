Ήταν όμορφη. Ήταν ταλαντούχα. Ήταν Αμερικανίδα. Κατηγορήθηκε για προδοσία. Γνωστή ως η Σάλι του Άξονα. Η ιστορία της, όμως, άγνωστη. Για πρώτη φορά, η συνταρακτική ζωή της Μίλντρεντ Γκίλαρς εκτυλίσσεται στη μεγάλη οθόνη, καθώς αποκαλύπτονται οι λόγοι πίσω από τη διαβόητη συνεργασία της με τους Ναζί και τον αγώνα της να επιβιώσει σε μία από τις πιο σκληρές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας. Ένα συναρπαστικό δικαστικό δράμα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, μία προσεγμένη ταινία εποχής με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο στον ρόλο του δικηγόρου υπεράσπισης μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες γυναίκες στην πρόσφατη ιστορία της Αμερικής. Τον ρόλο αναλαμβάνει η Μίντοου Γουίλιαμς (10 Minutes Gone) δίπλα στον Τόμας Κρέτσμαν (The Pianist) που υποδύεται τον διαβολικό Γιόζεφ Γκέμπελς. Σκηνοθετεί ο Μάικλ Πόλις(Force of Nature).

Σύνοψη

Το 1948, ο διάσημος δικηγόρος Τζέιμς Λόφλιν (Αλ Πατσίνο) αναλαμβάνει μία πολύκροτη υπόθεση: την υπεράσπιση της Αμερικανίδας Μίλντρεντ Γκίλαρς (Μίντοου Γουίλιαμς), μιας εκφωνήτριας ναζιστικής προπαγάνδας -γνωστή ως η Σάλι του Άξονα -που συνεργάστηκε με τον Γιόζεφ Γκέμπελς (Τόμας Κρέτσμαν). Είναι στο χέρι του Λόφλιν να αποδείξει ότι η Γκίλαρς και η Σάλι του Άξονα, η πιο μισητή γυναίκα στην Αμερική, δεν υπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό.

Μία δυναμική γυναίκα

Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το βλέμμα στράφηκε στους υπεύθυνους του αιματηρού πολέμου. Οι αρχιτέκτονες του ναζιστικού καθεστώτος, όπως ο Γιόζεφ Γκέμπελς, είχαν απλώσει τα δίχτυα τους παντού. Ανάμεσα τους και μία όμορφη γυναίκα που μεγάλωσε στο Οχάιο. Η Μίλντρεντ Γκίλαρς βρήκε δουλειά στο Βερολίνο τη δεκαετία του ’30 μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες να δουλέψει σαν ηθοποιός στη Νέα Υόρκη. Ο Γκέμπελς την προσέλαβε να εκφωνεί προπαγανδιστικά μηνύματα απευθυνόμενα στους Αμερικανούς Στρατιώτες με σκοπό να κάμψει το ηθικό τους. Τις παραμονές της απόβασης στη Νορμανδία, η Γκίλαρς έκανε μία εκπομπή για να υπονομεύσει την πολεμική επιχείρηση, γεγονός που θεμελίωσε τη μεταπολεμική κατηγορία εναντίον της. Μετά τον πόλεμο, συνελήφθη και πέρασε από δίκη για 8 κατηγορίες προδοσίας. Κανείς δεν ήθελε να εμπλακεί με την υπεράσπιση της, μέχρι που την ανέλαβε ο πανούργος, εκκεντρικός δικηγόρος Τζέιμς Λόφλιν.

«Είναι μια ασυνήθιστη ταινία και μία υπέροχη, αληθινή ιστορία για μια δυνατή γυναίκα εκείνης της εποχής» λέει η πρωταγωνίστρια Γουίλιαμς. «Άρπαξα την ευκαιρία να υποδυθώ τον ρόλο, όχι μόνο για να συνεργαστώ με τον Αλ Πατσίνο, αλλά και για να πρωταγωνιστήσω σε μία τόσο δυνατή ιστορία που δεν είχα ξανακούσει. Θεωρώ ότι ξέρω ιστορία, αλλά ενώ είχα ακούσει για τη Σάλι του Άξονα, δεν ήξερα αυτό το κομμάτι της ιστορίας και σίγουρα δεν ήξερα την αληθινή ιστορία της Γκίλαρς».

Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο Axis Sally Confidential, που διηγείται την ιστορία της εκφωνήτριας για τον έρωτας και τον φόβο που την οδήγησαν σε αδιέξοδο. Είναι μια γυναίκα που δοκιμάστηκε από τις ιστορικές συνθήκες και διχάστηκε. Από τη μία υπάρχει η γυναίκα Μίλντρετ Γκίλαρς και από την άλλη η περσόνα της Σάλι του Άξονα. Ο δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι η μία δεν πίστευε τα λόγια της άλλης.

«Η Γκίλαρς βρέθηκε ανάμεσα σε δύο κόσμους σε μία κρίσιμη στιγμή» λέει η πρωταγωνίστρια. «Είναι Αμερικανίδα, η καρδιά της ανήκει στον λαό της, αλλά ζει στη Γερμανία, δουλεύει ως εκφωνήτρια και είναι ερωτευμένη με έναν Γερμανό. Καταλαβαίνω ότι ο έρωτας σε οδηγεί σε παράξενες ενέργειες. Καταλαβαίνω ότι υπέκυψε στα συναισθήματα της και διχάστηκε ανάμεσα στην πίστη στην πατρίδα και στον έρωτα για έναν άντρα. Προσπάθησε να δουλέψει σαν ηθοποιός στις ΗΠΑ, αλλά οι πόρτες άνοιξαν στη Γερμανία και βρήκε τη δουλειά και τον έρωτα που αναζητούσε».

«Είναι δύσκολο να χωρίσεις, όταν βρεις την αγάπη. Την καταλαβαίνω απόλυτα» λέει η Γουίλιαμς. Αυτή η δύσκολη θέση ήταν που μάγεψε την ηθοποιό καθώς και οι πολιτικές και συναισθηματικές προεκτάσεις της ιστορίας.

«Αυτή η ιστορία πρέπει να ειπωθεί γιατί πολλές γυναίκες έχουν παλέψει στη ζωή τους» λέει η Γουίλιαμς. «Όταν μια γυναίκα περάσει τόσα, όπως η Μίλντρετ Γκίλαρς, που δικάστηκε άδικα, πρέπει να αποκατασταθεί. Κανείς δεν ξέρει πόσο άδικα της φέρθηκαν, έτσι όπως την παρουσίαζαν, όλοι πίστευαν ότι είναι κάτι άλλο, ενώ δεν ήταν. Είναι μια ιστορική αδικία. Έπρεπε να ξαναγράψουμε την ιστορία της».

«Αυτός ο ρόλος δεν μοιάζει με κανέναν άλλο από αυτούς που έχω υποδυθεί» συνεχίζει η πρωταγωνίστρια. «Αγαπώ τη Μίλντρεντ, είναι υπέροχη. Έχω παίξει δολοφόνους, προδότριες, κακά κορίτσια, καλά κορίτσια, αλλά καμία σαν αυτήν. Είναι τόσο δυνατή και ζει στα όρια, νιώθει στο έπακρο και αγαπά με πάθος».

«Είχα φωτογραφίες της μαζί μου συνέχεια, για μήνες» αποκαλύπτει η ηθοποιός. «Στο γύρισμα της ταινίας, κοιτούσα το πρόσωπο της και διέκρινα τι πέρασε. Ήταν τόσο έντονο, ήταν ξεχωριστή γυναίκα».

Ο απόλυτος συντονισμός

Η ιστορία της Γκίλαρς ξετυλίγεται για πρώτη φορά, μια ιστορία για την Αμερική του πολέμου και της επακόλουθης ειρήνης, της θέσης των γυναικών στην κοινωνία, της ηθικής της εποχής.

«Στον πυρήνα της Μίλντρετ είναι η αγάπη» λέει η Γουίλιαμς. «Είναι μια παθιασμένη γυναίκα και ο έρωτας της για τον Μαξ την ώθησε να ζει με ένταση. Όλα όσα πέρασε είναι αξέχαστα. Είναι ενδυναμωτικό να βλέπω μια γυναίκα να περνάει τόσα και να συνεχίσει να μάχεται με αξιοπρέπεια. Είχε πολλή χάρη. Την αντιμετώπισαν άδικα στις ΗΠΑ» προσθέτει η ηθοποιός. «Με εξέπληξε ότι συνέχισε να αντιμάχεται και δεν παραιτήθηκε ποτέ».

Ο Τόμας Κρέτσμαν ένιωσε δέος μπροστά στην πρόκληση να υποδυθεί τον Γιόζεφ Γκέμπελς, τον Υπουργό Προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ, του οποίου η δηλητηριώδης ικανότητα να παίζει με τις λέξεις και τις εικόνες βοήθησε τον Αδόλφο Χίτλερ να ελέγχει τον γερμανικό λαό.

«Ως Γερμανός ηθοποιός του Χόλιγουντ, μου προτείνουν συχνά τέτοιους ρόλους» λέει ο Κρέτσμαν. «Μου έχουν προτείνει τον ρόλο του Γκέμπελς άλλες δύο φορές. Είναι η πρώτη φορά που δέχτηκα. Ήθελα να συνεργαστώ με τον Μάικλ Πόλις και μου άρεσε το σενάριο. Ο Γκέμπελς στην ταινία είναι πλούσιος ρόλος με σπουδαίες σκηνές. Μου άρεσε που ανέλαβα τον χαρακτήρα».

Όσο για την εμφάνιση της Γκίλαρς στην ταινία η πρωταγωνίστρια λέει: «Τα κοστούμια και τα ρούχα είχαν έντονο αποτύπωμα. Δεν φαντάζεστε πόσα ρούχα φορούσα το ένα πάνω στο άλλο. Καλτσοδέτες, κάλτσες τα πάντα. Αγκαθωτά σκουλαρίκια, στενά παπούτσια. Έτσι ντύνονταν τότε οι γυναίκες».

«Η Μίλντρεντ ήταν πάντα στην τρίχα. Στην ταινία φαίνεται σαν μια κυρία που της αρέσει να φέρεται με αξιοπρέπεια και λεπτότητα. Τα νύχια της πάντα βαμμένα, τα μαλλιά της πάντα χτενισμένα. Ακόμα και όταν δραπέτευε από τη Γερμανία ήταν καλοχτενισμένη. Το βρίσκω καταπληκτικό! Πάντα ήταν στην πένα, όσο δύσκολη κι αν ήταν μια κατάσταση».

Η εποχή

«Είναι πολύ ωραία να παίζεις σε ταινία εποχής» λέει ο Κρέτσμαν. «Όλοι ξέρουν τον Γκέμπελς, ειδικά οι Γερμανοί. Είχε ενδιαφέρον να εντοπίσω κάποια χαρακτηριστικά μιας τόσο ιστορικής προσωπικότητας. Είχε έναν ειδικό τρόπο ομιλίας, έναν δικό του τρόπο να κινείται. Όλοι οι Γερμανοί ξέρουν πώς μιλούσε, με έναν δικό του παράξενο τρόπο. Ήταν μια πρόκληση για μένα η φωνή του. Συνεργάστηκα με έναν ειδικό στις διαλέκτους».

Η πρωταγωνίστρια, με τη σειρά της, ήρθε πολύ κοντά στην ηρωίδα που ενσάρκωνε. «Την σκεφτόμουν πολύ όσο προετοιμαζόμουν για το γύρισμα, αλλά και στη διάρκεια» λέει η Γουίλιαμς. «Πήγα στο Βερολίνο, επισκέφθηκα τα μέρη όπου βρέθηκε. Πήγα και μίλησα με γείτονες της. Πήγα στα κτίρια που δούλεψε, υπάρχουν ακόμα. Σκέφτηκα πολύ εκείνη την περίοδο και ποιες ήταν οι προσδοκίες που είχαν από τις γυναίκες, πόσες ταπεινώσεις υπέμειναν. Η Μίλτρεντ πάλεψε να γίνει γνωστή, να σταθεί στα πόδια της μέσα σε απίστευτες, καταπιεστικές και φρικτές καταστάσεις. Είχε απίστευτο κουράγιο».

«Με όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν οι γυναίκες σήμερα, όλες τις ευκαιρίες, κοιτάς πίσω στον χρόνο και σκέφτεσαι ότι έκανε πολλά σε μία εποχή που οι γυναίκες δεν μπορούσαν να προβάλλονται, ειδικά οι ελεύθερες γυναίκες» λέει η ηθοποιός. «Η ιστορία της μας δίνει έμπνευση».

Ο σκηνοθέτης Μάικλ Πόλις ήταν η ιδανική επιλογή για να μεταφέρει τη μοναδική και σημαντική ιστορία της Γκίλαρς στη μεγάλη οθόνη. «Ο Μάικλ είναι εκπληκτικός σκηνοθέτης» λέει η Γουίλιαμς. «Έχει μία μοναδική ματιά και βλέπει την ομορφιά σε κάθε σκηνή. Για μια ταινία εποχής όπως αυτή, χρειάζεται αυτή η αισθητική, πρέπει να μεταφέρεις τους ανθρώπους σε μία χρονοκάψουλα».

«Ο Μάικλ περηφανεύεται ότι είναι σκηνοθέτης ηθοποιών» προσθέτει η Γουίλιαμς. «Είναι πολύ ανοιχτός. Μιλάει για τις σκηνές και αυτό που σκεφτόμαστε για τους χαρακτήρες, για τις ανάγκες τους και τα συναισθήματα τους. Είναι πολύ ανοιχτός σε επιπλέον λήψεις και αυτό είναι πολύ απελευθερωτικό».

«Μίλησα με τον Μάικλ στο τηλέφωνο πριν το γύρισμα για να δω πώς σκέφτεται την ιστορία και συμφωνούσαμε σε όλα. Δημιουργεί έντονες εικόνες. Εκτός από σκηνοθέτης, είναι φωτογράφος, όπως κι εγώ. Συνέχεια τραβούσα φωτογραφίες. Οπότε μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαι ενθουσιασμένος που τον γνώρισα και που συνεργάστηκα μαζί του. Δημιουργεί ωραίο κλίμα στο γύρισμα» λέει ο Κρέτσμαν.

Μία ακόμα υπέροχη ερμηνεία του Πατσίνο

«Ο Αλ είναι υπέροχος» λέει η Γουίλιαμς. «Είναι ένας κύριος, ένας πρωτοκλασάτος ηθοποιός. Μου έστειλε λουλούδια στα γενέθλια μου. Μας μετέδιδε τη σοφία του και την εμπειρία του. Μας μίλησε για ανθρώπους όπως ο Μάρλον Μπράντο. Είχε υπέροχες ιστορίες να μοιραστεί και το εκτίμησα αυτό».

Ο Τζέιμς Λόφλιν, ο χαρακτήρας που υποδύεται Αλ Πατσίνο, ήταν ένας δημεγέρτης δικηγόρος που αναλάμβανε δύσκολες υποθέσεις. Η υπεράσπιση για την υπόθεση της Γκίλαρς ήταν μία πρόκληση για εκείνον. Η ερμηνεία του Πατσίνο ζωντανεύει αυτό που έκανε τον Λόφλιν μια τόσο πληθωρική προσωπικότητα.

«Ακόμα και αν διάβαζα μόνο τον τηλεφωνικό κατάλογο, θα ήθελα να παίζω δίπλα στον Αλ Πατσίνο. Φυσικά και ήταν ο σημαντικότερος λόγος που θέλησα να κάνω την ταινία» λέει ο Κρέτσμαν για τη συνεργασία του με τον μεγάλο σταρ του Χόλιγουντ.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Πόλις

Σενάριο (βασισμένο σε βιβλίο των Γουίλιαμ & Βανς Όουεν): Βανς Όουεν, Ντάριλ Χικς, Μάικλ Πόλις

Πρωταγωνιστούν: : Μίντοου Γουίλιαμς, Τόμας Κρέτσμαν, Αλ Πατσίνο, Κάρστεν Νόργκαρντ, Λάλα Κεντ, Μάρκους Ραφίνσκι

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Τζέισον Κρόδερς

Μοντάζ: Ραούλ Σάντσεζ

Μουσική: Κιούμπιλεϊ Ούνερ

Ημερομηνία Εξόδου: 24 Ιουνίου 2021

Διάρκεια: 1 ώρα και 49 λεπτά