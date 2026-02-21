Δεκαπέντε χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, το 4ο άλμπουμ των Μωρών Στη Φωτιά, με γενικό τίτλο “COUGAR BABY, SMOKING RABBIT”, επανακυκλοφορεί για πρώτη φορά σε βινύλιο, σε περιορισμένη έκδοση και σε κόκκινο χρώμα!

Το “COUGAR BABY, SMOKING RABBIT” αποτελεί ένα ακόμα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία του συγκροτήματος. Αν και οι διαφορές σε σχέση με τα 1ο album των Μωρών Στη Φωτιά είναι εμφανείς, η φλόγα, το πάθος και η αιχμηρότητα των στίχων του Στέλιου Σαλβαδόρ Παπαϊωάννου παραμένουν αναλλοίωτα. Πρόκειται για μια πιο ώριμη και προσεγμένη παραγωγή, με πλουσιότερες ενορχηστρώσεις, χωρίς να χάνεται στο ελάχιστο το εφηβικό attitude που τους έκανε διαχρονικά αγαπητούς.

Κεντρικό ρόλο στο άλμπουμ έχουν τα πνευστά, αλλά φυσικά και οι κιθάρες, ενώ το γνώριμο φλερτ με τη blues και τη jazz συνυπάρχει με έντονες punk πινελιές, μπολιασμένο με τον κοινωνικοπολιτικό λόγο και την ιδιαίτερη φωνή του Σαλβαδόρ. Ο τίτλος του δίσκου προέρχεται από το χαρακτηριστικό εξώφυλλο: “ένας λαγός που καπνίζει αμέριμνα απέναντι από έναν άγριο πάνθηρα που τον κοιτάζει απειλητικά. Ο λαγός δεν φοβάται – γιατί ξέρει ότι είναι πιο έξυπνος. Ένα οπτικό σχόλιο για την ισορροπία στη ζωή, ανάμεσα στην εγρήγορση και το πάθος, τη λογική και τη χαλαρότητα”. Οι στίχοι του άλμπουμ χαρακτηρίζονται από απλότητα, αμεσότητα και εσωτερική αγωνία, ερμηνευμένοι με ειλικρίνεια, σαν ο Στέλιος «Σαλβαδόρ» να τραγουδά τις ίδιες του τις σκέψεις.

Το “COUGAR BABY, SMOKING RABBIT” είναι το ελληνικό ροκ που ξέρει από που έρχεται και πού θέλει να πάει… Και εμείς το χαιρόμαστε, που υπάρχει και το στηρίζουμε! Η επανέκδοση συνοδεύεται από σημαντικές εκπλήξεις. Όλα τα τραγούδια του δίσκου έχουν υποστεί εκ νέου ηχητική επεξεργασία (Remastered εκτελέσεις), ενώ περιλαμβάνονται και 2 bonus live tracks, τα εμβληματικά «Ο Χαμαιλέων» και «Η Φωλιά Του Κούκου».

SIDE A

Μοιραίο Καραβάνι (Remastered 2026)

Τα Ραδιόφωνα (Remastered 2026)

Το Τελευταίο S.O.S. (Remastered 2026)

Χλωμή Φωτιά (Remastered 2026)

Smoking Rabbit (Remastered 2026)

SIDE B

Βρώμικα Λεφτά (Remastered 2026)

Cougar Baby (Remastered 2026)

Το Μαγικό Πουλί (Remastered 2026)

Bonus Tracks

Ο Χαμαιλέων (Live) | Remastered 2026

Στη Φωλιά Του Κούκου (Live) | Remastered 2026

Μια παραγωγή της Baby Records για την Plus Rec