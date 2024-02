Το σύμπαν του Game of Thrones απασχολεί διαρκώς το HBO, καθώς όπως έγινε γνωστό ετοιμάζει μία ολοκαίνουργια τηλεοπτική σειρά από τον σεναριογράφο του επερχόμενου The Batman Part II.

Το HBO ενισχύει ενεργά την ιδέα του Aegon’s Conquest που συζητιέται εδώ και καιρό και για τη νέα σειρά συνεργάζεται με τον Mattson Tomlin, τον σεναριογράφο του The Batman Part II του Matt Reeves. Επίσης ο Tomlin έχει συνεισφέρει στο action comic του Keanu Reeves με τον τίτλο BRZRKR, αλλά και στην επερχόμενη animated σειρά του Terminator που αναμένεται να παίξει στο Netflix.

Όσον αφορά το Aegon’s Conquest, προς το παρόν δε γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο για τα σχέδια του HBO, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι πρόκειται για ένα άμεσο prequel του House of the Dragon, που αφηγείται την ιστορία της αιματηρής και βάναυσης κατάκτησης του Westeros από τους Targaryen. Η ιστορία ακολουθεί τον εισβολέα Aegon Targaryen, ο οποίος κατέκτησε την ήπειρο του Westeros με τις αδελφές του, Rhaenys και Visenya, αλλά και τους δράκους τους. Ο Aegon ένωσε με επιτυχία έξι από τα Επτά Βασίλεια σε μόλις δύο χρόνια, με μόνο τον Dorne να μπορεί να αντισταθεί με επιτυχία.

Σύμφωνα με το THR, μία πηγή αναφέρει ότι το HBO θέλει να επιστρέψει «στα βασικά» με αυτή τη σειρά και βρίσκεται στο τραπέζι του αμερικανικού δικτύου από τις αρχές του 2023.

Για την ιστορία, από τότε που ολοκληρώθηκε το Game of Thrones, το HBO έχει βάλει στόχο να επεκτείνει αυτό το σύμπαν με διάφορα prequels, ενώ είχε κάποτε και μία ιδέα για μία sequel σειρά. Πολλά από αυτά τα projects έχουν ακυρωθεί, ενώ άλλα μένουν ενεργά. Το House of the Dragon έκανε την αρχή, με την 2η σεζόν να καταφθάνει το καλοκαίρι, ενώ μέσα στη χρονιά θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα για το A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight που βασίζεται στο κεφάλαιο του George R.R. Martin «Tales of Dunk and Egg».