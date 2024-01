Η Φωτεινή Δάρρα είναι από τις νέες ερμηνεύτριες που ο κόσμος έχει συνδέσει με τη φωνή της σπουδαίας Τζένης Βάνου. Και όχι τυχαία. Η Φωτεινή Δάρρα έχει μελετήσει τη σπουδαία τραγουδίστρια και με σεβασμό προσέγγισε τον «μύθο» Τζένη Βάνου.

Την πρώτη φορά που ερμήνευσε δισκογραφικά τα τραγούδια της Βάνου, ο δίσκος έγινε πλατινένιος σε πωλήσεις, ενώ το τραγούδι «Αγόρι μου» αγαπήθηκε από το κοινό. Σήμερα, λίγο πριν τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων από το φευγιό της σπουδαίας ερμηνεύτριας, τα τραγούδια της ζωντανεύουν με τη φωνή και την ερμηνεία της Φωτεινής Δάρρα.

Μετά την εντυπωσιακή απήχηση που είχε η μουσική παράσταση – αφιέρωμα στα τραγούδια και στη ζωή της Τζένης Βάνου στην πιο τζαζ εκδοχή της, η Φωτεινή Δάρρα επιστρέφει για τέσσερις μοναδικές βραδιές, από Παρασκευή 26 έως και Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, στο Half Note Jazz Club. Και λίγο πριν ανέβει ξανά στη σκηνή, μίλησε στο Newsbeast.gr για την Τζένη Βάνου, σε μια συνέντευξη όπου μας εξομολογείται ποια συμβουλή τής είχε δώσει όταν είχαν γνωριστεί, ενώ μιλάει και για τη δική της εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχαν οι πρώτες παραστάσεις, επιστρέφετε με νέες στο «Half Note» με την τζαζ εκδοχή της Τζένης Βάνου. Πώς αισθάνεστε;

Είμαι αληθινά πολύ χαρούμενη, που ο κόσμος αγαπάει αυτή την παράσταση με τα τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές, τόσο της Βάνου όσο και άλλα τραγούδια του ‘60, του ‘70 και του ‘80. Είναι μια παράσταση χωρίς εκπτώσεις, με αλήθεια και πάθος, όπως ήταν και η προσωπικότητα της Βάνου άλλωστε. Με αφορμή τα τραγούδια της ταξιδεύουμε στην εποχή της αθωότητας και -επιτρέψτε μου να πω- του μύθου.

Ήταν η εποχή του έρωτα, τότε που δεν θεωρείτο αδυναμία να εκφράσουν οι άνθρωποι τα συναισθήματά τους. Το «Half Note» μού δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζω μια παράσταση που αποδεικνύει πως το «εμπορικό» δεν αποκλείει την έννοια της καλλιτεχνικής δημιουργίας και το αντίστροφο. Μπορούν διαχρονικά να συνυπάρξουν αυτές οι έννοιες, μπορούν να ταυτιστούν το γούστο και η αισθητική πολλών ανθρώπων.

Είναι κινητήριος δύναμη η αγάπη του κόσμου και η απήχηση του έργου σας;

Βεβαίως και είναι. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι υπάρχει πολύς κόσμος ακόμα που αγαπάει το καλό τραγούδι, που θέλουν να έρθουν κοντά με τους καλλιτέχνες με ουσιαστικό τρόπο. Είναι υπέροχο να καταλαβαίνεις ότι συνυπάρχεις στον ίδιο χώρο με ανθρώπους που αγαπούν και εκτιμούν τα ίδια πράγματα με σένα.

Η αλήθεια είναι πως σας έχουμε συνδέσει με την Τζένη Βάνου. Τι σημαίνει για εσάς η σπουδαία αυτή ερμηνεύτρια;

Είναι τιμητικό να σε συνδέουν με καλλιτέχνες που ανήκουν στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, με σπουδαία τραγούδια που γράφτηκαν από σημαντικούς συνθέτες και στιχουργούς και φυσικά ερμηνεύτηκαν από φωνές γεμάτες πάθος. Αυτό το πάθος με έκανε να μελετήσω την περίπτωση ή μάλλον τον «μύθο Βάνου». Αυτό το πάθος που κάνει και τη δική μου καρδιά να πάλλεται.

Αγαπώ πολύ τα τραγούδια που πρωτοτραγούδησα, το «Σταλσιμο», το «Τρέχει το νερό», το «Φεύγα»… Αγαπώ, επίσης, όσα μου εμπιστεύθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης να ξανατραγουδήσω δισκογραφικά, τραγούδια που είχε πρωτοπεί η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η Μαρία Φαραντούρη και ο Γιώργος Νταλάραs. Θα χαρώ αν δίπλα σε αυτά, στη συνείδηση του κόσμου, μπουν και τα τραγούδια του Πλέσσα, του Μουζάκη, του Λαβράνου, που πρωτοτραγούδησε η Βάνου.

Η τζαζ εκδοχή της Τζένης Βάνου δεν είναι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό όσο η ελαφρολαϊκή. Τι σας έκανε να αναδείξετε αυτή τη μουσική πλευρά της;

Ξεκίνησε από τη τζαζ μουσική και το ελαφρό τραγούδι, με τις συμφωνικές ορχήστρες και τις Big band στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και σε κλαμπ της Ν. Υόρκης. Αυτοπροσδιοριζόταν ως μη λαϊκή τραγουδίστρια, αυτό έλεγε η ίδια για τον εαυτό της, μέχρι που ο Τόλης Βοσκόπουλος της έγραψε το πρώτο λαϊκό της τραγούδι: το «Αγόρι μου»!

Έτσι ανακάλυψε (και μαζί της όλος ο κόσμος) ότι είναι ταυτόχρονα μια παθιασμένη λαϊκή φωνή. Μου αρέσει αυτή της η πλευρά, όπως και η λαϊκή. Έχει έναν άλλο μύθο αυτή η εποχή, που μου πάει πολύ στην αισθητική μου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνουμε και τραγούδια άλλων jazz τραγουδιστών της εποχής: Frank Sinatra, Barbra Streisand, Ella Fitzerald καθώς και τη τζαζ εκδοχή των λαϊκών τραγουδιών του Πλέσσα και του Βοσκοπούλου του ‘70.

Εσείς σε ποιο είδος την προτιμάτε περισσότερο; Ή μία σπουδαία φωνή, όπως η Βάνου, δε χρειάζεται ταμπέλες;

Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, όπως η Βάνου, δε σηκώνει ταμπέλες. Κατά τη γνώμη μου, ο ορισμός του καλλιτέχνη είναι αυτή η ανυπότακτη ψυχή, που δεν ανήκει παρά μόνο στην ηθική, την αισθητική και την αλήθεια του.

Είχατε γνωριστεί; Σας είχε δώσει κάποια συμβουλή;

Ναι. Μάλιστα, εκείνη με προέτρεψε, δημόσια και ιδιωτικά, να δισκογραφήσω αυτά τα τραγούδια. Δεν ήταν άνθρωπος που έκανε νουθεσίες, όμως ο τρόπος της εξέπεμπε ήθος και ευγένεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα συνάντησα στους μεγάλους τραγουδιστές και δημιουργούς, που γνώρισα.

Στην κόρη σας τραγουδάτε Τζένη Βάνου;

Μοιραία ακούει από τις πρόβες και τις ηχογραφήσεις! Κάποια τραγούδια της αρέσουν πολύ. Κυρίως τα πιο παιχνιδιάρικα.

Η Τζένη Βάνου αποτελεί πηγή έμπνευσης για εσάς; Άλλες γυναίκες που σας ενέπνευσαν ή σας εμπνέουν;

Ο τρόπος που έζησε με συγκινεί. Είχε μια πολυτάραχη ζωή και παρ’ όλες τις δυσκολίες, μεγάλωσε δυο παιδιά μόνη της. Ταυτόχρονα μετουσίωσε τον πόνο της σε ερμηνεία. Με εμπνέουν οι γυναίκες που στέκονται στα πόδια τους και μετατρέπουν τις δυσκολίες σε εμπειρία ζωής. Με συγκινούν αυτοί που ζουν και πεθαίνουν για τις αξίες τους. Η Μαρία Κιουρί, η Σιμόν ντε Μποβουάρ, η μητέρα Τερέζα, η Κυρά της Ρω!

Τι πρόκειται να δούμε στις νέες παραστάσεις σας στο «Half Note»;

Θα ζήσουμε μαζί τη μαγεία μιας εποχής, που αναπολούμε ακόμα και όσοι δεν τη ζήσαμε, ως μια εποχή με ύφος και αισθητική. Θα συγκινηθούμε, θα θυμηθούμε, θα διασκεδάσουμε, θα νιώσουμε!

Έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι τηλεοπτικό, αν σας προτείνουν; Σας πάει πολύ το «γυαλί» και μιλάτε και ολόσωστα ελληνικά.

Το γυαλί μου πάει όντως, πιστεύω, τώρα που φόρεσα για πρώτη φορά γυαλιά οράσεως! (γέλια). Πέρα από τα αστεία, θεωρώ πως η τηλεόραση είναι σαν ένα παράθυρο στον κόσμο. Με αυτή την έννοια θα μπορούσα να περιηγηθώ στο τοπίο της, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά μου.

Έχει ενδιαφέρον αυτή η αμεσότητα στην επικοινωνία με τον κόσμο. Γι’ αυτό, νομίζω, ακριβώς επειδή η τηλεόραση έχει ακόμα τεράστια επικοινωνιακή δύναμη, είναι ένας χώρος που έχει φύλακες στην είσοδο και στην έξοδο.

Η παρουσία σας στο J2US ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, καθώς γνωρίσαμε καλύτερα τον άνθρωπο Φωτεινή. Αισθάνεστε πως τελευταία είστε πιο εξωστρεφής σε σχέση με το παρελθόν;

Είμαι εξωστρεφής, όταν αισθάνομαι ότι έχω κάτι να πω. Ήταν μια εμπειρία για μένα αυτή η τηλεοπτική παρουσία. Το μήνυμα, που ήθελα να περάσει μέσα από τη συμμετοχή μου και τη συνεργασία μας με τον παραολυμπιονίκη Πάνο Τριανταφύλλου, άγγιξε πολύ κόσμο. Ήταν στοίχημα το να περάσουν στο ευρύ κοινό τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά στην ελληνική τηλεόραση. Είχε ενδιαφέρον ότι ανεβήκαμε σε ένα ξένο όχημα και διατηρήσαμε πλήρως την ταυτότητά μας. Σε αυτό μας βοήθησε το κριτήριο του κοινού και τους ευχαριστώ πολύ!

Τα επόμενα επαγγελματικά σας σχέδια;

Πριν λίγο καιρό κυκλοφορήσαμε μια νέα εκδοχή του «θα’ θελα απόψε» του Γιώργου Θεοδοσιάδη και της Άντζελας Ζήλια. Ακολουθεί καινούργιο τραγούδι, που έχω ήδη ηχογραφήσει σε μια συνεργασία – έκπληξη και φυσικά κι άλλες εμφανίσεις, εφόσον ο κόσμος μας το ζητάει και εμείς μόνο χαρά νιώθουμε για αυτό!

Ταυτότητα μουσικής παράστασης

THE JAZZ SIDE OF TZENI VANOU and more

Με τη Φωτεινή Δάρρα

Πιάνο-ενορχήστρωση: Γιώργος Παπαχριστούδης

Βιολοντσέλο: Μιχάλης Πορφύρης

Ηχοληψία: Τάσος Δράζιος



Παρασκευή 26 – Δευτέρα 29 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο 22:30

Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Πληροφορίες: 210 9213310

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310