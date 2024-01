Η Φωτεινή Δάρρα, μετά την εκπληκτική απήχηση που είχε η μουσική παράσταση – αφιέρωμα στα τραγούδια και στη ζωή της Τζένης Βάνου στην πιο τζαζ εκδοχή της, επιστρέφει για τέσσερις μοναδικές βραδιές, από Παρασκευή 26 έως και Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, στη σκηνή του Half Note Jazz Club.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων από την χρονιά που έφυγε η σπουδαία ερμηνεύτρια, τα τραγούδια της ζωντανεύουν με τη φωνή και την ερμηνεία της Φωτεινής Δάρρα, σε μια παράσταση που λάτρεψε το κοινό.

Η τζαζ εκδοχή της Τζένης Βάνου ξεκινάει από την πρώτη της περίοδο με τις συνεργασίες της με τον Πλέσσα, το Λαβράνο, τον Μουζάκη, τον Καπνίση. Το ρεπερτόριο αυτό ήταν που την ανέδειξε στο ευρύ κοινό μέσα από τα μυθικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και την έφερε στα jazz clubs της Νέας Υόρκης, όταν ο Φρανκ Σινάτρα της πρότεινε να τραγουδήσει στην μικρή αλλά σημαντική δισκογραφική εταιρεία του.

Με αφορμή τη Βάνου ζωντανεύει μια ολόκληρη μουσική εποχή με τραγούδια ελληνικά και διεθνή που έγραψαν και εξακολουθούν να γράφουν ιστορία! Μια συγκλονιστική ιστορία που κόβει την ανάσα μέσα από την ερμηνεία και το ταμπεραμέντο της Φωτεινής Δάρρα, συνοδεία εξαιρετικών μουσικών υπό την μπαγκέτα του Γιώργου Παπαχριστούδη.

Ταυτότητα μουσικής παράστασης

THE JAZZ SIDE OF TZENI VANOU and more

Με τη Φωτεινή Δάρρα

Πιάνο-ενορχήστρωση: Γιώργος Παπαχριστούδης

Βιολοντσέλο: Μιχάλης Πορφύρης

Ηχοληψία: Τάσος Δράζιος



Παρασκευή 26 – Δευτέρα 29 Ιανουαρίου

Έναρξη: Παρασκευή & Σάββατο 22:30

Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Πληροφορίες: 210 9213310

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310