Η περιζήτητη Βρετανίδα μαέστρος Catherine Larsen Maguire θα διευθύνει στις 29 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Underground Youth Orchestra (UYO) σε μία εξόχως σημαντική για την ορχήστρα συναυλία.

Το Trio Fortuna, τρία δηλαδή από τα πρώτα μέλη της UYO, συναντώνται ως σολίστ με την ορχήστρα στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους ζωής. Ο λόγος για τη Μαρίνα Ηλιάδου (βιολί), τον Ματέο Σεστάνι (τσέλο) και τον Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο (πιάνο).

Οι τρεις αυτοί ταλαντούχοι σολίστ, καθώς και ο νέος συνθέτης Γιάννης Κονσολάκης, πριν 14 χρόνια, ξεκίνησαν μαζί από ένα υπόγειο στην Κηφισιά με την Underground Youth Orchestra, «ενηλικιώθηκαν» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αγάπησαν βαθιά την κλασική μουσική και σήμερα γνωρίζουν επιτυχίες σε εγχώριο, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας το Trio Fortuna και η UYO θα ερμηνεύσουν το έργο «Zlata» για πιάνο τρίο και ορχήστρα του Γιάννη Κονσολάκη, που έχει συνθέσει ειδικά για το Trio Fortuna, και το Τριπλό Κοντσέρτο του Μπετόβεν. Στο δεύτερο μέρος η Underground Youth Orchestra θα ερμηνεύσει την αριστουργηματική 2η Συμφωνία του Μπραμς.

Πρόγραμμα

Γ. Κονσολάκης Zlada

L.V. Beethoven Triple Concerto in C major, Op. 56

Allegro

Largo (attacca)

Rondo alla polacca

J. Brahms Symphony No 2

Allegro non troppo

Adagio non troppo

Allegretto grazioso

Allegro con spirito

Συντελεστές

Catherine Larsen Maguire, διεύθυνση

Trio Fortuna

Μαρίνα Ηλιάδου, βιολί

Ματέο Σεστάνι, τσέλο

Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, πιάνο

Πληροφορίες

Πότε: Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 στις 20.30

Πού: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Πληροφορίες- Εισιτήρια: megaron.gr