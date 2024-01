Μετά από μία μεγάλη ανάπαυλα στην καριέρα της και προσωπική της επιλογή να απέχει από τη δημοσιότητα, η Μεγκ Ράιαν επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν με το είδος που ξέρει καλά, τις ρομαντικές κωμωδίες. Εξάλλου, η ηθοποιός υπήρξε κάτι σαν η «ιέρεια» των rom com τη δεκαετία του ’90, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες που έγραψαν τη δική τους κινηματογραφική ιστορία

«Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι», «Άγρυπνος στο Σιάτλ», «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας» είναι κάποιες από τις ταινίες που έχρισαν τη Μεγκ Ράιαν σε σταρ, διατηρώντας το προφίλ του «κοριτσιού της διπλανής πόρτας» που την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό. Τα χρόνια, όμως, πέρασαν και ο Τύπος μαζί με τον κόσμο, ασχολούνταν περισσότερο με την προσωπική της ζωή και τις πλαστικές επεμβάσεις στο πρόσωπό της (και κατά πόσο την έχουν… παραμορφώσει) και λιγότερο με την καριέρα της, την οποία ούτως ή άλλως η ίδια επέλεξε να αφήσει σε δεύτερη μοίρα, θέλοντας – όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της – να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της και τα δύο της παιδιά.

Και τώρα, η 61χρονη πλέον, Μεγκ Ράιαν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μία ακόμα ρομαντική κομεντί, το «What Happens Later» (Τι Συνέβη Μετά) με τριπλό ρόλο αυτή τη φορά, αφού εκτός από πρωταγωνίστρια, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, ενώ υπογράφει και το σενάριο. Στο πλευρό της έχει τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι, τον πάλαι ποτέ «Mr. X – Files» και σίγουρα οι δυο τους αποτελούν ένα ενδιαφέρον πρωταγωνιστικό δίδυμο.

Η υπόθεση της ταινίας

Η νέα ταινία που πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 25 Ιανουαρίου, είναι βασισμένη στο θεατρικό έργο του Στίβεν Ντίετζ, «Shooting Star», ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο.

Το «What Happens Later» ακολουθεί δύο πρώην συντρόφους, την Γουίλα (Ράιαν) και τον Μπιλ (Ντουκόβνι), που ξαναβρίσκονται χρόνια μετά τον χωρισμό τους, όταν αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο λόγω κακοκαιρίας. Και οι δύο θέλουν να γυρίσουν σπίτια τους, αλλά στη διάρκεια της νύκτας καταλήγουν να αναπολούν το παρελθόν τους και όλα αυτά που θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Όταν όμως οι αναμνήσεις τους μοιάζουν να διαφοροποιούνται, πού πάνε από εκεί;

Σκηνοθεσία: Μεγκ Ράιαν

Ηθοποιοί: Μεγκ Ράιαν, Ντέιβιντ Ντουκόβνι

Είδος: Κωμωδία, Ρομαντική

Διάρκεια: 103′

Κυκλοφορεί στις 25 Ιανουαρίου από την The Film Group

Δείτε το τρέιλερ