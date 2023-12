Οι γιορτές είναι μία περίοδος για ταινίες λόγω της χαλαρότητας που υπάρχει, με τη λίστα του Netflix με τις δημοφιλέστερες επιλογές των Ελλήνων χρηστών του να έχει ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει παλαιότερες, αλλά και τωρινές παραγωγές.

Αναλυτικότερα, το Rebel Moon – Part One: A Child of Fire του Zack Snyder βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νούμερο 1 και φαίνεται πολύ λογικό, καθώς είχε προωθηθεί πολύ.

Στην 2η θέση έχουμε το εξαιρετικό Top Gun: Maverick με τον Tom Cruise που φαίνεται ότι δεν είχαν παρακολουθήσει πολλοί όταν κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους και το απολαμβάνουν τώρα από την άνεση του σπιτιού τους. Στην 3η θέση έχουμε το The Grinch, στην 4η θέση το Leave the World Behind, που ήταν για αρκετές ημέρες πρώτο στα charts, ενώ την πεντάδα κλείνει το Pretty Woman.

Την 6η θέση έχει μία ακόμη Χριστουγεννιάτικη ταινία, το Holiday in the Vineywards, ενώ στη συνέχεια βλέπουμε το Maestro, το Ambulance, το The Marine και την δεκάδα να κλείνει το Gone Baby Gone.

